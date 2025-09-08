Цены на жилье искусственно поднимают до рекордных сумм: где в Украине сложилась парадоксальная ситуация с арендой

На востоке Украины на прифронтовых территориях формируются искусственно завышенные цены на аренду жилья. Спрос военных и других категорий населения поддерживает активный теневой рынок. В частности, стоимость может достигать киевских показателей, несмотря на плохие условия.

OBOZ.UA выяснил, почему так происходит, об этом говорится в публикации которая вскоре будет опубликована. Исходя из слов местных и риелторов, владельцы недвижимости постоянно пытаются максимально повысить арендную плату.

Например, при суточной ставке в 1200 гривен и даже неполной загруженности (20 дней в месяц) арендодатель получает около 24 тысяч гривен ежемесячно. Это делает инвестиции в жилье на востоке привлекательными для тех, кто готов пользоваться теневыми схемами.

На самом деле цены на аренду недвижимости формируются не только рыночными механизмами, но и предубеждениями относительно арендаторов. Так, военные часто становятся объектом повышенного внимания, владельцы повышают цену на 5-10 тысяч гривен сразу после того, как узнают об их назначении.

Один из военных рассказал, что в Славянске за трехкомнатную "голую" квартиру без мебели просили 10 тысяч гривен в месяц, в Краматорске двухкомнатная квартира стоила 9 тысяч, а в Дружковке старенькая "однушка" – 6 тысяч. Подобные практики свидетельствуют о теневом характере рынка.

"Как только слышат, что ты военный, цена сразу растет. Если работаешь напрямую с собственником, договориться легче. А с риелторами всегда дороже", – отмечает военный. Особенно это касается частных домов, которые пользуются большим спросом и стоят еще дороже.

Подобная практика проявляется и в посуточной аренде. Жена одного из бойцов 95-й десантно-штурмовой бригады рассказала, что самый дешевый вариант стоил 1200 гривен в сутки, а самый дорогой – 2800. При этом разница в условиях была минимальная, часто вода не работала или не было душа. "За 2800 – это просто вымогательство", – говорит она. Очевидно, что цены формируются именно из-за повышенного спроса военных и их семей, а не реальных условий жилья.

Риелторы подтверждают, что высокие цены на востоке Украины связаны не только с военными. Жилье снимают волонтеры, журналисты, организаторы международных миссий. Спрос является основным фактором формирования цен, а владельцы активно пользуются ситуацией, поднимая ставки на 50-100% от начальной стоимости, особенно когда переговоры ведутся через посредников.

Цены на месячную аренду двух- и трехкомнатных квартир в Дружковке сейчас колеблются от 8 до 16 тысяч гривен, а посуточная аренда – от 1000 до 2000 гривен в сутки. Во многих случаях квартиры продают быстро, если цена ниже рыночной, и долго, если владельцы завышают ее искусственно. Некоторые покупатели готовы идти на риск и покупать недвижимость даже после обстрелов, уплачивая значительные суммы задатков, что подчеркивает, насколько активен теневой рынок.

Таким образом, рынок недвижимости на востоке Украины сегодня существует в параллельной, полутеневой системе, где владельцы активно завышают цены, используя высокий спрос среди военных, волонтеров и журналистов. Стандартных официальных соглашений, которые сдерживали бы эти практики, почти нет.

