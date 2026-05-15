Цены обвалились почти вдвое за 4 дня: в Украине стремительно дешевеет популярная ягода

Сезон закарпатской клубники (земляники садовой) в Украине распространяется все увереннее – только за неполную неделю стоимость этой сочной ягоды на "Столичном" рынке в Киеве упала почти на 50%. В общем, по состоянию на 15 мая ее цена составляет 140 грн/кг.

Как пишет SEEDS, еще на прошлой неделе килограмм продукта стоил 255 грн/кг, то есть всего за четыре дня стоимость упала на 45%. В целом аналитики прогнозируют, что этот сезон в целом будет дешевым.

Как падали цены

Динамика этой недели – показательна:

11 мая – клубника из Закарпатья стоила 255 грн/кг;

– клубника из Закарпатья стоила 12 мая – цена упала на 55 грн ;

– цена ; 14 мая – еще минус 60 грн, в результате чего ягода начали продавать в диапазоне 130-170 грн/кг.

Ситуация на рынке в целом

Цены на клубнику зависят от происхождения ягоды. В частности, согласно данным одного из крупнейших оптовых рынков Киева 15 мая ее продают по таким ценам:

Закарпатская – 130-170 грн/кг, самая дешевая на рынке.

– 130-170 грн/кг, самая дешевая на рынке. Отечественная – упала с 260 до 170 грн/кг, хотя отдельные продавцы держат цену до 290 грн/кг на премиальные сорта.

– упала с 260 до 170 грн/кг, хотя отдельные продавцы держат цену до 290 грн/кг на премиальные сорта. Импортная – дешевеет медленно: с 280 грн/кг в начале недели до 200 грн/кг сейчас.

– дешевеет медленно: с 280 грн/кг в начале недели до 200 грн/кг сейчас. Одесская – самая дорогая: 285 грн/кг, коридор узкий – 280-290 грн/кг.

Отмечается, что покупатели голосуют гривней за более дешевую ягоду: клубника по 180 грн/кг расходится быстро, тогда как по 270 грн/кг – значительно медленнее. Это заставляет продавцов снижать цены – только ко вторнику средняя стоимость упала еще на 50 грн/кг.

Прогноз на сезон

В начале сезона рынок встретил без дефицита и ажиотажа. Аналитики уже сделали вывод: 2026 год будет сезоном дешевой земляники.

