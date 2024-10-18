Цены на золото пробили новый уровень: происходящее на рынке драгоценных металлов

Цена на золото впервые в истории превысила отметку в 2700 долларов за тройскую унцию. Актив дорожает на фоне приближающихся выборов президента США, обострения меж Израилем и его соседями, а также приближением сезона праздников в Индии.

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Как сообщает Reuters, в недельном измерении стоимость золота выросла на 2%, и в результате побила исторический рекорд. В данный момент курс достиг отметки в $2714, после чего спотовые котировки на металл опустились до $2703,61. Фьючерсные показатели в США достигли $2719,20.

Валютный стратег OCBC Кристофер Вонг прогнозирует, что золото может получить дополнительную поддержку, учитывая изменчивость событий на выборах и геополитическую неопределенность. Имеется в виду новый виток обострения на Ближнем Востоке, где после истребления Армией обороны Израиля фаворита ХАМАС Яхьи Синвара представители ливанской группировки "Хезболла" пообещали отплатить.

Кроме того, в конце октября у Индии планируется празднование Дивали – в этот день покупка золота считается благоприятным событием. Чтобы стимулировать покупки, местные продавцы предлагают скидки до $8 за унцию по сравнению с официальными внутренними ценами.

На этом фоне произрастают котировки и других дорогостоящих металлов. Спотовые цены на серебро выросли на 0,9% (до $31,97), на платину – на 1,4% (до $1005,88), на палладий – на 1,9% (до $1 062,32).

Тем временем аналитики Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов считают, что в ближайший год золото еще неоднократно обновит рекорд. Согласно прогнозу, за следующие 12 месяцев курс золота достигнет $2941 доллара, а серебра – $45.

Как уже писал OBOZ.UA, Украина уже три года не пополняла свой золотой запас на мировом рынке – этот показатель остается на уровне 27,1 тонны. Однако в 2024 году Нацбанк отчитался об увеличении доли золота в международных резервах страны – это произошло из-за роста стоимости самого металла.

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