Цены на яйца в АТБ достигли неожиданного уровня: что происходит в супермаркетах

В Украине существенно подешевели фасованные яйца. Ныне их продают в среднем по около 60 грн/десяток, что сразу на 7 грн ниже, чем было в июне. Впрочем, в отдельных супермаркетах можно найти и гораздо дешевле – к примеру, в АТБ они стоят 53,5-58,4 грн/десяток.

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В целом, по данным "Минифина": упаковка на 10 яиц марки "Квочка" стоит 59,3 грн. А "Ясенсвит" – 59,5 грн.

В то же время, в отдельных сетях стоимость фасованных яиц варьируется от 53,5 до 67,5 грн/десяток.

Nonus: "Квочка" – 58,99 грн/десяток, "Ясенсвит" – 53,99 грн/десяток;

"Екомаркет": "Ясенсвит" – 59,19 грн/десяток;

"Мегамаркет": "Квочка" – 67,5 грн/десяток, "Ясенсвит" – 64,5 грн/десяток;

Auchan: "Квочка" – 59,6 грн/десяток;

АТБ: "Квочка" – 53,5 грн/десяток, "Ясенсвит" – 58,4 грн/десяток.

Почему цены на яйца постоянно меняются

В целом же, по словам генеральный директор одной из компаний-производителей яиц Юлии Флеровой, резкие колебания цен на яйца всегда влекут за собой сочетание нескольких факторов, говорится в материале журнала "Наше птицеводство". Так, отметила она, речь идет о:

Сезонности.

Зимой производство яиц в домохозяйствах значительно снижается. А это создает дефицит на рынке; подталкивает цены вверх. В то же время, в периоды роста предложения цена может так же быстро корректироваться вниз. Т.е., при высоком предложении яйца дешевеют.

Себестоимости.

"Поскольку корма формируют до 60-70% себестоимости производства яиц, какие-либо колебания стоимости зерна мгновенно влияют на рынок. То же касается энергии, которая критическая для непрерывности производства", – объяснила Флерова.

Экспортной активности.

Дело в том, что при открытии или активизации внешних рынков часть продукции переориентируется на экспорт. А это может сократить предложение внутри страны и дополнительно давить на цены.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, из-за мощного Эль-Ниньо (аномального потепления Тихого океана, влияющего на погоду во всем мире) в мире могут резко подорожать продукты, в первую очередь — рис, сахар, кофе и пальмовое масло, цены на которые в худшем случае могут вырасти на 50–100% и более. Рост цен ощутят во всем мире, в частности в Европе, а подорожание продовольствия может продолжаться вплоть до 2028 года.

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