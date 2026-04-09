Цены на популярный продукт в Украине обвалились на 22% за неделю: сколько стоит килограмм

В Украине стремительно дешевеет белокочанная капуста "старого" урожая 2025 года – за последнюю неделю ценники упали почти на четверть, а по сравнению с прошлым годом стоимость продукции стала почти символической. Сейчас в магазинах килограмм овоща стоит 8,20-10 грн.

О ситуации сообщает EastFruit. Аналитики считают причинами изменения цен ухудшение качества прошлогодней продукции, импорт ранних урожаев и подготовку фермеров к сбору отечественной капусты.

Ситуация на рынке

Снижать цены на свой товар фермеров заставляют несколько факторов. Эксперты выделили из них следующие:

Ухудшение качества. В хранилищах запасы урожая-2025 стремительно портятся. Продукция теряет товарный вид, что привело к резкому падению спроса со стороны покупателей.

Давление импорта. На внутренний рынок Украины активно заходят большие объемы ранней капусты нового урожая из-за рубежа.

Спешка производителей. Фермеры стараются максимально реализовать прошлогодние остатки до того, как прилавки массово заполонят свежие ранние овощи, что окончательно обвалит интерес к старой продукции.

Цены на капусту в супермаркетах

По состоянию на сегодня производители готовы отдавать капусту по цене 2-8 грн/кг, что в среднем на 22% дешевле, чем было еще семь дней назад. Ситуация выглядит еще радикальнее в годовом измерении: сейчас овощ стоит на 88% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Согласно данным"Минфин", в среднем розничная стоимость капусты в популярных торговых сетях составляет 10,20 грн/кг. В то же время собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что по состоянию на 9 апреля в супермаркетах установлены следующие цены на овощ:

"Фора" – 8,90 грн/кг;

"Эко-маркет" – 8,90 грн/кг;

Varus – 8.20 грн/кг;

АТБ – 8.19 грн/кг;

"Сильпо" – 10 грн/кг;

Auchan – 8,60 грн/кг.

