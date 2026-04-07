Цены на масло в Украине начали снижаться: что будет дальше со стоимостью продукта
В Украине рынок сливочного масла остается нестабильным. После короткого подорожания цены у производителей снова пошли вниз из-за переизбытка продукции и снижения объемов экспорта. Дальнейший рост производства и накопление запасов могут и в дальнейшем давить на цены, сохраняя их неустойчивость.
Об этом сообщает InfAgro. После недавнего повышения цен, которое выглядело как начало нового тренда, ситуация резко изменилась.
Эксперты отмечают, что нынешняя динамика – это результат сразу нескольких факторов, среди которых ключевую роль играют как внутренние процессы в Украине, так и ситуация на европейских рынках. По оценкам аналитиков, производство масла в Украине продолжает расти. По сравнению с прошлым годом предприятия наращивают объемы, что логично должно было бы поддерживать рынок.
Однако ключевая проблема заключается в другом, ведь спрос, особенно на внешних рынках, не демонстрирует такого же темпа роста. Экспортная активность остается сдержанной, и это создает дисбаланс – продукции становится больше, чем ее готовы покупать. В результате часть произведенного масла просто накапливается на складах.
Важным ориентиром для украинских экспортеров остается Европейский Союз (ЕС). Именно там формируются ценовые сигналы, которые влияют на внутренний рынок. В последние недели котировки в Европе заметно снизились, это стало одним из главных факторов, который "сбил" волну подорожания в Украине.
Европейские производители активно наращивают выпуск продукции, и это приводит к снижению цен, которое автоматически передается и украинским компаниям. Интересный нюанс ситуации по словам аналитиков, это влияние смежного рынка сухое обезжиренное молоко. В отличие от масла, здесь цены остаются относительно высокими.
Именно это частично спасает производителей, ведь они могут компенсировать потери от удешевления масла за счет других молочных продуктов. Еще один важный фактор – накопление складских запасов. Через слабый спрос и активное производство на предприятиях накапливаются нереализованные объемы продукции.
Производители вынуждены снижать цены, чтобы распродать остатки, а новые партии продукции выходят на рынок уже по более низким ценам. Отмечается, что на рынке формируется эффект "цепной реакции", когда удешевление только усиливается.
Участники рынка не исключают, что в ближайшее время цены могут и дальше колебаться. Причем как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях. Основные причины для этого – дальнейший рост производства, отсутствие сильного спроса со стороны Европы и накопление запасов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!