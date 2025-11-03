Цены на популярный продукт могут резко вырасти: производство стало убыточным

В Украине производство сливочного масла стало убыточным из-за высоких цен на сырье и падения внутренних и экспортных продаж. Некоторые заводы уже сократили выпуск, а объемы производства октября упали ниже уровня прошлого года. Такая ситуация может спровоцировать рост стоимости для покупателей.

Об этом сообщает Infagro. Сейчас стабильно продавать масло могут преимущественно те производители, которые готовы идти на существенное снижение цен.

Как правило, это компании, которым не хватает оборотных средств. Однако текущий уровень цен является убыточным для большинства производителей, работающих в сегменте масла вместе с сухим обезжиренным молоком или казеином. Из-за роста закупочных цен на молоко производство становится менее рентабельным. Большинство предприятий не могут обеспечить безубыточность, поскольку необходимые цены на сырье остаются недостижимыми.

В конце октября заметно подешевело блочное масло, тогда как фасованное держит немного лучшие позиции. Конкуренция на этом сегменте растет, и для стимулирования продаж компании вынуждены проводить акционные скидки, что еще больше уменьшает доходность.

Ситуация с экспортом также усложнилась. Часть производителей снижает цены, чтобы удержаться на внешних рынках, в частности в Молдове, тогда как спрос на украинское масло на Кавказе остается, однако объемы продаж там ограничены. Ожидания, что новые беспошлинные квоты в ЕС помогут увеличить экспортные возможности, не оправдались. Спрос европейских трейдеров сопровождается более низкими ценовыми предложениями, которые не покрывают себестоимость производства.

Из-за убыточности некоторые заводы уже сократили или временно прекратили выпуск масла. В результате объемы производства в октябре стали ниже, чем в прошлом году, что является первым таким случаем за последние годы.

Снижение производства и падение цен создают дополнительное давление на отрасль и заставляют компании искать новые механизмы для стабилизации рынка. Эксперты отмечают, что без изменений в ценообразовании и поддержки производителей дальнейшее снижение прибыльности может привести к еще более серьезным сокращениям производства.

