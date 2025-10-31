Цены растут почти каждый день: в Украине неуклонно дорожает популярный овощ

В Украине в последние дни октября активно дорожают тепличные огурцы. Закупочные цены, по которым фермеры отгружают товар, составляет уже 100-120 грн/кг, что сразу на 12% выше, чем неделей ранее. Розничная стоимость в супермаркетах составляет в среднем почти 138 грн за килограмм, но скоро может вырасти еще сильнее, учитывая ситуацию в опте.

Как объяснили аналитики EastFruit, подорожание связано с тем, что сезон реализации овоща из местных тепличных комбинатов в Украине подходит к завершению. Потому фермерам удается повышать цены на огурцы практически ежедневно.

"На сегодняшний день (31 октября. – Ред.) многие комбинаты уже заявили о фактическом завершении сезона реализации, тогда как остальные хозяйства предлагают данную продукцию лишь небольшими партиями. Тем временем, спрос на эти овощи на внутреннем рынке Украины остается достаточно высоким, что и провоцирует стремительный рост цен", – объяснили специалисты.

Они не исключают, что подорожание огурцов в ближайшее время продолжится. В целом овощ стоит в среднем на 12% не только по сравнению с прошлой неделей, но и с аналогичным периодом прошлого года.

Огурцы в Украине: какие цены в супермаркетах

По результатам мониторинга OBOZ.UA, огурцы в супермаркетах пока что продается в среднем по 137,8 грн/кг. В целом в крупнейших сетях супермаркетов 31 октября цены на украинские тепличные огурцы колеблются в диапазоне от "акционных" 80 грн до 159 грн/кг:

"АТБ" – 114,89 грн/кг;

"Фора" – 79,9 грн/кг по акции, обычная цена – 109 грн;

"Сильпо" – 159 грн;

"Новус" – 159 грн/кг;

"Варус" – 129,9 грн/кг;

"Мегамаркет" – 154,9 грн/кг.

Более низкие цены традиционно можно найти на рынках. Например, на оптово-розничном рынке "Столичный" в Киеве минимальная цена на огурцы составляет уже 80 грн/кг, максимальная – 130 грн/кг (зависит от сорта). В качестве самой распространенной цены рынок указывает 100 и 125 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, также цены на морковь, которые в Украине с начала осени падали, неожиданно развернулись вверх. Этому способствует повышение спроса и сокращение предложения со стороны фермеров.

