В Украине резко переписали цены на популярный овощ: сколько теперь стоит

В Украине существенно подешевела ранняя белокочанная капуста. Ныне производители отпускают ее по 30-40 грн/кг, что в среднем на 37% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели (5-9 мая). Участники же рынка одной из причин удешевления называют сезонное увеличение предложения овощей нового урожая.

Видео дня

Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: также на удешевление повлиял невысокий спрос.

"Фермеры вынуждены активно снижать цены на свою продукцию ввиду избыточного предложения на рынке Большинство украинских хозяйств уже приступили к массовым отгрузкам ранней капусты", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: ситуацию усугубляют довольно невысокие темпы сбыта. Дело в том, что из-за относительно короткого срока реализации капусты, и оптовые компании, и розничные сети предпочитают вести закупки небольшими партиями.

Сколько стоит капуста в супермаркетах

Вместе с тем, по данным "Минфина", вечером 15 мая украинские супермаркеты продавали молодую капусту в среднем по 66,07 грн/кг. Что сразу на 20 грн/кг ниже средней цены апреля.

В целом в крупных сетях капуста стоит от 54,89 до 69,9 грн/кг. В частности:

Novus – 56,99 грн/кг;

Auchan – 68,8 грн/кг;

Metro – 72,59 грн/кг;

Megamarket – 65,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца категории С1. При этом удешевление было ожидаемым – в экспертной среде прогнозировали, что после Пасхи (20 апреля) стоимость продукта пойдет вниз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!