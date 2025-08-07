Цены на популярный фрукт в Украине стремительно падают: сколько стоит килограмм

Цены на сливы в Украине стремительно падают уже пятую неделю подряд и сейчас колеблются в пределах 15-40 грн/кг, что на 29% дешевле, чем неделю назад. Несмотря на это, фрукт все еще примерно на 50% дороже, чем в августе 2024 года.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики EastFruit. В начале этой недели тенденция к падению еще больше усилилась, и фермеры вынуждены продавать урожай по все более низким ценам.

Главная причина такого ценового обвала – чрезмерное предложение. Из-за благоприятных погодных условий в Украине этим летом активно созревают сливы из местных хозяйств. Урожай обильный, и ежедневно на рынке появляются новые партии фруктов. Однако спрос не успевает за предложением.

Местные оптовые компании пока не проявляют большого интереса к закупкам – рынок перенасыщен, и покупатели имеют широкий выбор. В условиях конкуренции производители вынуждены уступать в цене, чтобы не остаться с непроданной продукцией.

По состоянию на начало августа 2025 года, цены на сливы колеблются от 15 до 40 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и объема партий, это в среднем на 29% дешевле, чем в конце прошлой недели. Несмотря на такое стремительное удешевление, стоит отметить, что в этом году сливы все еще примерно на 50% дороже, чем в начале августа 2024 года. Однако, по прогнозам самих садоводов, если ситуация не изменится, цены продолжат снижаться.

Еще один фактор, который давит на цену, – жаркая и солнечная погода. С одной стороны, она способствует массовому созреванию фруктов, но с другой – негативно сказывается на качестве плодов. Из-за жары сливы часто становятся мягкими или получают повреждения.

Фермеры стараются как можно быстрее сбыть такие партии, чтобы избежать потерь, а потому еще больше снижают цены. Ожидается, что в ближайшие недели предложение слив будет оставаться высоким, ведь сезон еще не завершился. В то же время спрос, вероятно, будет расти ближе к осени, когда начнется активная заготовка консервации.

Однако этот фактор может быть не настолько влиятельным, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке уже сейчас. Некоторые хозяйства уже сообщают об уменьшении объемов сбора поздних сортов, поскольку продавать сливы по нынешним ценам становится экономически невыгодно. В отдельных регионах возможно даже частичное сворачивание сбора урожая.

Цены на сливы в супермаркетах

В разных магазинах цены на сливы колеблются от 39 до 70 гривен за килограмм. Благодаря этому сливы остаются доступными для широкого круга потребителей. Основные продуктовые магазины установили следующие цены:

Auchan – 44,90 грн/кг;

Varus – 54,90 грн/кг;

Сильпо – 69,50 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существенно подешевели арбузы, сейчас их можно приобрести от 12 гривен за килограмм, благодаря массовому созреванию из-за жары. Чтобы не отравиться нитратами, следует покупать только целые плоды на официальных рынках или в супермаркетах и просить документы о лабораторной проверке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!