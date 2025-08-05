В Украине стремительно дешевеют арбузы: сколько стоят и как выбрать безопасную ягоду

В Украине существенно подешевели арбузы, сейчас их можно приобрести от 12 гривен за килограмм, благодаря массовому созреванию из-за жары. Чтобы не отравиться нитратами, следует покупать только целые плоды на официальных рынках или в супермаркетах и просить документы о лабораторной проверке.

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Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы Роман Петров в эфире одного из телеканалов. В июле и в начале августа килограмм ягоды стоит от 10 до 18 гривен, что почти на треть дешевле, чем в прошлом году.

Причина удешевления в жаркой погоде, ведь бахчевые начали созревать массово, что создало избыток продукции на рынке. Такая ситуация позволяет аграриям активно продавать урожай, а покупателям выбирать лучшее из лучшего по выгодной цене. Однако из-за засухи в южных регионах арбузы могут быть менее сладкими, чем обычно.

Какие цены на арбузы в супермаркетах

В супермаркетах 5 августа, по мониторингу OBOZ.UA, арбузы стоят в среднем 21,11 грн/кг. В отдельных сетях цены колеблются от 17,99 до 22,9 грн/кг. В частности:

АТБ – 17,89 грн/кг;

Сильпо – 23 грн/кг;

Novus – 19,99 грн/кг.

Как выбрать арбуз правильно

По словам Петрова, первое правило – выбирать целый плод, ведь арбуз должен быть с твердой кожурой, без трещин и механических повреждений. Желтое пятно на боку свидетельствует, что плод созревал на земле, а сухой хвостик – признак спелости.

Разрезанные арбузы на рынках или из машин покупать не стоит, ведь у них уже нарушена защитная оболочка, что позволяет бактериям быстрее проникать внутрь . Без холодильного хранения и надлежащей маркировки такие куски могут представлять опасность.

Что такое нитраты и как их избежать

Нитраты – это соли азотной кислоты, которые используют для подкормки почв. В высоких дозах они опасны, особенно для детей, беременных и людей со слабым иммунитетом. Попадая в организм, нитраты превращаются в нитриты – токсичные соединения, которые могут вызвать отравление, слабость, температуру и другие симптомы.

Предельно допустимый уровень нитратов в арбузах до 60 мг/кг. На официальных рынках Киева работают лаборатории, которые анализируют каждую партию бахчевых. Покупатель имеет право попросить у продавца сертификат или экспертное заключение – это подтверждение безопасности продукта.

Бытовые нитратомеры без сертификации могут показывать неправильные данные. Так же вода, йод или "лайфхаки" из TikTok не определяют реальное содержание нитратов – эти методы являются мифами. Единственный надежный способ – официальный анализ в сертифицированной лаборатории или документ от продавца.

Как хранить арбуз после покупки

Целый арбуз можно хранить при комнатной температуре, но разрезанный обязательно в холодильнике, завернутым в пищевую пленку. Если мякоть стала водянистой, изменила цвет или запах – плод уже испортился и может быть опасным для здоровья.

В случае ухудшения самочувствия после употребления арбуза следует обратиться к врачу, а также написать жалобу в Главное управление Госпродпотребслужбы. Не забудьте сохранить чек, адрес продавца и описать ситуацию. Госпродпотребслужба проводит проверки, а в случае выявления нарушений – применяет санкции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на голубику в Украине сейчас составляют 100-180 грн/кг, что на 33% ниже, чем неделю назад. В то же время из-за меньшего урожая ожидается, что в целом в сезоне ягода будет стоить на 20-30% дороже, чем в прошлом году.

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