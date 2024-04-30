Цены на популярный фрукт бьют прошлогодние рекорды: какая стоимость

Стоимость бананов в Украине быстро выросла. Закупочная цена превысила прошлогодний рекорд, достигнув 49,8 грн за килограмм. В супермаркетах бананы стоят уже около 70 грн за кило. Причиной роста являются климатические изменения, которые уменьшают объем производства бананов в Центральной Америке, и высокие цены на яблоки, стимулирующие повышение цен на бананы в регионе.

О ситуации на рынке бананов рассказали аналитики EastFruit. Отмечается, что хотя превышение предыдущих рекордных уровней цен сравнительно невелико, оно отрицательно сказывается на перспективах потребления.

Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, указывает на две ключевые причины увеличения стоимости бананов в Восточной Европе в этом году. Во-первых, он упоминает о влиянии климатических изменений на объем производства бананов в странах Центральной Америки.

Это приводит к увеличению спроса на бананы из Эквадора, основного поставщика этого продукта для Украины и других стран региона. С другой стороны высокие цены на яблоки позволяют оптовым и розничным торговцам поднимать стоимость бананов.

Украина отметила резкий рост оптовых цен на бананы, достигшие рекордных $1,26 (49,80 грн) за килограмм и превысившие прошлогодний показатель в $1,23 (48,62 грн). Обычно цены на бананы в Украине ниже, но вторжение России привело к блокированию портов, что повлекло за собой резкое повышение цен на местном рынке, поскольку теперь бананы ввозятся из других стран.

Цены на бананы в супермаркетах.

По данным "Минфина", 30 апреля в крупных сетях супермаркетов бананы продают в среднем по 66,80 грн/кг. В настоящее время в торговых сетях выставили цены на уровне 69,5-72,90 грн/кг. В частности:

Varus – 72,90 грн/кг;

Сельпо – 69,50 грн/кг;

АТБ – 69,49 грн/кг.

Фора – 69,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стоимость пасхального стола в 2024 году выросла по меньшей мере на 15%. При этом некоторые продукты подорожали более чем на 30% (творог). Если покупать продукты в супермаркетах, то это выгодно делать сразу в нескольких сетях, отслеживая акционные предложения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!