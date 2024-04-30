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Цены на популярный фрукт бьют прошлогодние рекорды: какая стоимость

Дарина Герцева
Рынки и компании
2 минуты
1,5 т.
Цены на бананы в Украине рекордно выросли

Стоимость бананов в Украине быстро выросла. Закупочная цена превысила прошлогодний рекорд, достигнув 49,8 грн за килограмм. В супермаркетах бананы стоят уже около 70 грн за кило. Причиной роста являются климатические изменения, которые уменьшают объем производства бананов в Центральной Америке, и высокие цены на яблоки, стимулирующие повышение цен на бананы в регионе.

О ситуации на рынке бананов рассказали аналитики EastFruit. Отмечается, что хотя превышение предыдущих рекордных уровней цен сравнительно невелико, оно отрицательно сказывается на перспективах потребления.

Какая оптовая цена бананов

Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, указывает на две ключевые причины увеличения стоимости бананов в Восточной Европе в этом году. Во-первых, он упоминает о влиянии климатических изменений на объем производства бананов в странах Центральной Америки.

Это приводит к увеличению спроса на бананы из Эквадора, основного поставщика этого продукта для Украины и других стран региона. С другой стороны высокие цены на яблоки позволяют оптовым и розничным торговцам поднимать стоимость бананов.

Украина отметила резкий рост оптовых цен на бананы, достигшие рекордных $1,26 (49,80 грн) за килограмм и превысившие прошлогодний показатель в $1,23 (48,62 грн). Обычно цены на бананы в Украине ниже, но вторжение России привело к блокированию портов, что повлекло за собой резкое повышение цен на местном рынке, поскольку теперь бананы ввозятся из других стран.

Цены на бананы в супермаркетах.

По данным "Минфина", 30 апреля в крупных сетях супермаркетов бананы продают в среднем по 66,80 грн/кг. В настоящее время в торговых сетях выставили цены на уровне 69,5-72,90 грн/кг. В частности:

Varus – 72,90 грн/кг;

Стоимость бананов в Украине.

Сельпо – 69,50 грн/кг;

Цена на бананы в Сильпо.

АТБ – 69,49 грн/кг.

Сколько стоит фрукт в супермаркетах

Фора – 69,90 грн/кг.

Как изменилась цена на фрукт

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стоимость пасхального стола в 2024 году выросла по меньшей мере на 15%. При этом некоторые продукты подорожали более чем на 30% (творог). Если покупать продукты в супермаркетах, то это выгодно делать сразу в нескольких сетях, отслеживая акционные предложения.

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