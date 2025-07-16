Цены на популярные продукты начнут снижаться: украинцам рассказали, какая стоимость будет в июле

В Украине цены на продукты за год выросли более чем на 20%, а яблоки подорожали почти втрое из-за плохого урожая и импорта. Однако в июле ожидается сезонное удешевление овощей, а осенью – стабилизация, если не помешает погода.

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Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в эфире одного из телеканалов. Больше всего в июне подорожали яблоки – на 195,5% в годовом измерении, также резко выросли цены на капусту, морковь, свеклу, яйца и подсолнечное масло.

Основная причина – плохой урожай 2024 года, который существенно уменьшил внутренние запасы. Пендзин напомнил, что в 2024 году в Украине собрали на 30% меньше картофеля и на 10 млн тонн меньше зерновых, чем годом ранее. Поэтому часть запасов съели еще до весны, и уже с ноября на рынке появилась импортная продукция из Польши, Испании и Литвы вместо привычных поставок из Израиля или Египта в апреле.

Такое изменение сезона и географии поставок существенно повлияло на цену. Это повлекло годовой рост стоимости продовольственной корзины на 23%, тогда как общая инфляция в июне составила 14,3%.

Что будет с ценами в июле

Олег Пендзин отмечает, что в июле ожидается некоторое снижение цен, особенно на овощи из открытого грунта. Эту тенденцию подтверждают предыдущие годы – летом цены всегда снижаются. Также ожидается улучшение ситуации в сентябре при условии благоприятной погоды.

Однако эксперт предупреждает, что, если будет аномальная жара или плохой урожай, снижение цен может оказаться кратковременным или незначительным. Кроме климатических факторов, цены поднимает дефицит рабочей силы.

Из-за войны и массовой эмиграции не хватает фермеров и сезонных работников, а оставшиеся требуют более высокой оплаты труда. В результате растет себестоимость выращивания, что автоматически влияет на конечную цену для потребителя.

"Это называется истощением экономики. Война забирает не только ресурсы, но и людей", – говорит Пендзин. Он приводит пример Закарпатья, где уже работают гостевые работники из Бангладеш – более 100 человек на одном предприятии.

По прогнозам Украинской зерновой ассоциации, в 2025-м ожидается урожай на 7-8% больше, чем в прошлом году. Это может стабилизировать ценовую ситуацию осенью. Но многое зависит от погоды, логистики и политической стабильности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине зафиксировано масштабное удешевление овощей. По состоянию на середину июля больше всего цены снизились на молодой картофель – сразу на 75%, до 15-22 грн/кг. При этом в экспертной среде прогнозируют, что в середине месяца цены на основные овощи продолжат снижаться.

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