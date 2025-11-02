Цены на популярные продукты могут вырасти уже осенью: к чему украинцам готовить кошелек

В Украине базовые молочные продукты за год подорожали на 15–25% из-за сокращения поголовья коров и уменьшения предложения сырого молока. Яйца тоже дорожают — осенью падает яйценоскость кур и растет стоимость кормов, поэтому цены еще не достигли пика.

Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии СМИ. По состоянию на начало ноября средние цены на молочные продукты следующие:

молоко питьевое (900 мл) – 52-60 грн;

– 52-60 грн; сметана (350 г) – 48-55 грн;

– 48-55 грн; масло (200 г) – 100-120 грн.

Как подсчитали эксперты, это означает, что в среднем потребители платят на пятую часть больше, чем в прошлом году. Главная причина подорожания – дефицит сырого молока. "Из-за низкой рентабельности и военных рисков хозяйства сокращают дойное поголовье коров. Ежегодно оно падает на 6-7%. Меньше сырья – выше закупочные цены, а следовательно, и дорожает конечная продукция", – объясняет Гопка.

К этому добавляется активный экспорт украинских молокопродуктов, который уменьшает предложение на внутреннем рынке. Украинские переработчики сейчас больше ориентируются на внешние поставки, ведь за рубежом молочные товары часто имеют более высокую рентабельность.

Осенью традиционно снижается надои – заканчивается период так называемого "большого молока". Это сезонное сокращение производства, по словам эксперта, уже началось, и до конца осени цены могут вырасти еще на 4-5%. "Сокращение надоев совпадает с повышением спроса в городах, поэтому цены продолжат движение вверх по крайней мере до декабря", – уточняет аналитик.

Параллельно с молочной продукцией растут в цене и яйца. Традиционно осенью падает яйценоскость кур, а повышение стоимости кормов, в частности кукурузы, создает дополнительное давление. По данным Госстата, десяток яиц сейчас стоит 73–78 грн, и эксперты предупреждают, что это еще не предел — пиковых цен следует ожидать ближе к зиме.

"Мы еще не достигли пика, ведь только входим в холодный период. Текущая цена еще не зафиксировалась", – отмечает эксперт. Если тенденция будет сохраняться, накануне праздников молочная продукция может стать еще дороже, а масло — превысить границу в 130 гривен за 200 граммов.

