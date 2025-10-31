Таких цен не было уже 5 лет: во всем мире стремительно резко изменилась стоимость сахара

Цены на необработанный сахар упали на самый низкий уровень за пять лет уровня. Из-за прогнозов относительно избытка этого предложения на глобальных рынках его стоимость резко упала, что не может не сказаться и на ценах для украинцев.

Как сообщает Bloomberg, 30 октября активнее всего фьючерсный контракт на необработанный сахар на Нью-Йоркской товарной бирже снизился на 2,4% – до 14,07 цента, что стало самым низким показателем с октября 2020 года. А в целом за месяц фьючерсы на сахар упали уже на 14%, что является самым существенным месячным изменением с декабря 2023 года.

Что говорят эксперты

Старший консультант по управлению рисками в StoneX Group Рафаэль Крестана констатировал, что "фьючерсные цены находятся под структурным давлением". Прежде всего, эксперт связал это с прогнозируемым профицитом сахара в 2,8 млн тонн в 2025–26 годах.

Такая картина обусловлена ростом производства этанола из кукурузы, а также потенциальным возвращением экспорта сахара из Индии в нынешнем сезоне. Крестана оценивает, что Индия может даже превысить текущую оценку StoneX относительно поставок сахара за границу – 1,5 млн тонн, а накануне местные переработчики объявили о намерении экспортировать 2 млн тонн сахара в сезоне 2025/26 годов.

О перепроизводстве сахара в 2025/26 годах заявил и аналитик McDougall Global View Майк МакДугалл. Его прогноз – 2,77 млн тонн (еще три недели назад было 2 млн тонн) и не исключено, что в будущем он снова будет пересмотрен.

Другой фактор – производство биоэтанола. Бразильские переработчики сахарного тростника решили уменьшить производство топлива из него и направить больше, чем в прошлом году, сырья на производство сахара.

Украину заваливают импортным сыром

В Украине значительно выросли объемы ввоза сыров из Европы. По оценкам аналитиков, в сентябре доля импортного сыра на местном рынке рекордно выросла – к показателям допандемийного периода. Причиной же этого называется снижение цен на европейскую продукцию – настолько, что сейчас она стала дешевле украинской.

Эксперты отмечают: в целом ситуацию для украинских сыроделов можно охарактеризовать как тяжелую. Особенно на фоне того, что по прогнозам, до конца года "ожидается дальнейшее сокращение производства" отечественной продукции.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине заметно подешевел картофель. Сейчас крупные сети супермаркетов продают его в среднем по 15,1 грн/кг, что более чем на 1 грн ниже средней цены сентября. В то же время в экспертной среде ожидают, что в будущем стоимость овоща продолжит расти.

