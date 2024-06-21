Цены на популярную ягоду резко упали: сколько стоит в супермаркетах

Оптовые цены на вишню в Украине снизились на 20% по сравнению с прошлым годом и составляют 50-60 грн/кг, однако в супермаркетах она остается дорогой – около 90 грн. Пик сезона для консервирования ожидается в конце июня – начале июля, тогда цены могут немного снизиться.

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Об этом OBOZ.UA сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар", Татьяна Попович. Сезон продаж вишни в Украине в 2024 году начался на 2,5 недели раньше прошлогоднего, благодаря благоприятным погодным условиям, способствовавшим быстрому созреванию ягод.

Первый сбор вишни состоялся 30 мая, что позволило фермерам побыстрее вывести продукцию на рынок. Цены на вишню на львовском рынке "Шувар" сегодня колеблются в пределах 50-60 грн за килограмм, что на 20% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение цен обусловлено хорошей урожайностью и большим предложением ягод.

"Спрос на вишню остается высоким", - отмечает Татьяна Попович. Основными поставщиками вишни в Украине Черновицкая, Винницкая, Хмельницкая и Закарпатская области. К примеру, вишня из Черновицкой области продается по цене от 55 до 60 грн за килограмм.

Ожидается, что пик сезона для консервирования вишни придется на конец июня – начало июля, когда созреют более поздние сорта. В этот период цены могут немного снизиться, но значительных изменений в стоимости не предполагается.

Качество нынешней вишни варьируется в зависимости от ее назначения. Первоклассная ягода самая дорогая и продается для потребления в свежем виде, тогда как более мелкие калибры, предназначенные для переработки, стоят дешевле. Это создает возможности для потребителей выбрать продукцию в соответствии со своими потребностями, особенно в приближающийся период консервации.

Цены на вишню в супермаркетах

Несмотря на понижение цен на оптовых рынках, еще не во всех супермаркетах появилась вишня и ее стоимость остается высокой около 90 грн за килограмм. Это связано с логистическими затратами и дополнительными наценками, которые делают ягоды менее доступными для потребителей в крупных городах.

METRO – 135 грн/кг;

Сельпо – 91 грн/кг;

Novus – 138 грн/кг;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начали продавать первые урожаи абрикоса – и их стоимость намного ниже, чем в прошлом году. Цена от местных производителей пока достигает 50 грн за 1 килограмм.

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