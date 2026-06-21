Цены на популярную сезонную ягоду в Украине начали снижаться: сколько теперь стоит килограмм

Оптовые цены на черешню в Украине уже упали на 25-30 % по сравнению с прошлым годом и в настоящее время составляют 70-150 гривен за килограмм, а эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен в начале июля. Несмотря на это, в супермаркетах цены существенно различаются: обычную черешню можно найти по цене 139-150 гривен, тогда как отдельные премиальные сорта продаются почти по 400 гривен за килограмм.

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О ситуации с ягодой рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии СМИ. По его словам, снижение цен стало следствием сразу нескольких факторов.

Прежде всего, рынок начал активно насыщаться украинской продукцией нового урожая. Кроме того, на прилавках одновременно присутствует значительное количество импортной черешни, что усиливает конкуренцию между продавцами. Важную роль играет и специфика самой ягоды. Черешня быстро теряет товарный вид и имеет ограниченный срок реализации, поэтому продавцы часто вынуждены снижать цены, чтобы быстрее продать продукцию.

Первые недели лета были непростыми для производителей. Из-за дождливой погоды часть раннего урожая пострадала, а ягоды стали более подвержены порче и гниению. Однако погодные трудности не смогли кардинально повлиять на общую ситуацию.

Украинские хозяйства продолжают активно собирать урожай ранних сортов, а количество продукции на рынке ежедневно растет. Именно увеличение предложения сейчас остается главным фактором, который давит на цены и делает черешню более доступной для покупателей.

В июле цены могут упасть ещё ниже

Эксперт прогнозирует, что нынешнее подешевение – далеко не предел. По словам Гопки, наибольшее снижение цен ожидается уже в начале июля, когда сезон достигнет своего пика. Именно в этот период на рынок поступят максимальные объемы украинской продукции.

Если погодные условия останутся благоприятными, а урожай будет достаточным, продавцы могут быть вынуждены еще активнее конкурировать за покупателя, что приведет к дальнейшему снижению стоимости ягоды. Сегодня на украинских прилавках представлена как отечественная, так и импортная черешня.

Основным поставщиком в начале сезона стала Греция. Именно греческая продукция обеспечивала значительную часть предложения в тот период, когда украинский урожай еще не набрал обороты. Также на рынке можно встретить черешню из Испании, хотя ее стоимость традиционно остается довольно высокой.

Среди других потенциальных поставщиков остаются Молдова, Турция и Узбекистан, которые регулярно снабжают украинский рынок фруктами и ягодами в летний период. В то же время доля украинской продукции постепенно увеличивается, а это традиционно способствует дальнейшему снижению цен.

Эксперты рынка настроены довольно оптимистично. Массовое поступление украинской черешни на рынок должно усилить конкуренцию и сделать ягоду более доступной для большинства потребителей.

Сколько стоит черешня в супермаркетах

Несмотря на снижение оптовых цен, в розничной торговле разница в стоимости остается очень большой. Разница между самой доступной и самой дорогой черешней в магазинах может достигать нескольких сотен гривен за один килограмм. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на черешню составляют:

"Сильпо" – 139 грн/кг;

"Varus" – 199 грн/кг;

"Auchan" – 349 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продолжает дешеветь клубника – активному созреванию ягоды способствует теплая и солнечная погода. На этом фоне спрос не успевает за предложением, что заставляет производителей пересматривать свои цены — поэтому стоимость ягоды в супермаркетах уже начинается от 180 грн/кг, а на рынках — еще дешевле.

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