Цены на покупку жилья в Украине скоро пересчитают: сколько будет стоить квартира и чего ждать

В 2025 году украинский рынок недвижимости будет оставаться нестабильным, однако спрос на жилье и коммерческие площади будет расти. Цены на жилье могут повыситься до 25%, а аренда в Киеве уже прибавила 30-40% по сравнению с прошлым годом.

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Об этом рассказала основательница и руководительница компаний по управлению проектами в сферах IT, недвижимости, гемблинга Елена Ельник в комментарии СМИ. Несмотря на сложную экономическую и ситуацию с безопасностью, в 2024 году было сдано в эксплуатацию 6,73 млн м² жилья – это на 23,5% больше, чем в 2023-м.

В то же время по сравнению с довоенными показателями рынок все еще значительно отстает, ведь в 2021 году этот показатель составлял почти 9 млн м². Украинцы не спешат вкладывать средства в жилье, ведь военные риски остаются высокими.

Спрос на первичном рынке остается низким, что создает большие проблемы для застройщиков. Однако, по словам эксперта, есть и положительные моменты: программы государственного кредитования, такие как єОселя, способствуют постепенному восстановлению рынка. В 2024 году благодаря этой программе было выдано более 14,6 млрд грн кредитов, и на 2025 год правительство запланировало выделить еще 20 млрд грн.

Наибольший спрос на жилье наблюдается в западных регионах Украины, ставших относительно безопасным убежищем для переселенцев. Следовательно, 38,7% новых объектов в 2024 году приходилось именно на этот регион (в 2023 году было 34,5%, а в 2021-м – 31,7%).

Столица обычно задает тон рынку, но рост цен на недвижимость происходит неравномерно. К примеру, Ужгород, который до войны имел относительно доступное жилье, сегодня занимает третье место по стоимости после Киева и Львова. Средняя цена однокомнатной квартиры в Ужгороде на вторичном рынке составляет $55 000.

В то же время Ельник отмечает, что в прифронтовых городах ситуация совсем другая. Здесь рынок фактически заморожен – собственники не хотят продавать жилье за бесценок, а новое строительство практически не ведется.

Спрос на аренду жилья остается высоким, особенно в Киеве, Львове и других крупных городах. В конце 2024 года спрос на арендуемые квартиры в столице вырос на 30-40% по сравнению с 2023 годом. Основными арендаторами стали переселенцы, иногородние работники и студенты.

Нижняя планка стоимости бюджетного жилья в Киеве выросла с 6000 до 8000 грн, и ожидается дальнейшее повышение до 25% в 2025 году. В то же время арендаторы начали уделять больше внимания наличию автономного отопления и резервного питания из-за риска отключения электроэнергии. Ожидается, что цены на недвижимость в Украине вырастут в пределах до 25% из-за таких факторов, как инфляция, колебания валютного курса, мобилизация и дефицит строительных материалов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 29 января появился новый вид субсидий – на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). На выплату можно подавать заявки. Ее размер будет определяться индивидуально.

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