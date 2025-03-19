Цены на квартиры в новостройках в скором времени пересчитают: как изменится стоимость и чего ждать украинцам

В 2025 году цены на новостройки комфорт-класса могут возрасти более чем на 15%, тогда как в бизнес-классе подорожание будет более сдержанным (5-10%). Основные причины – рост стоимости строительных материалов, энергоносителей и дефицит рабочей силы.

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Об этом сообщили представители одного из крупных девелоперов в комментарии "Интерфакс-Украина". В 2025 году рынок недвижимости в Украине продолжит тенденцию к росту цен, считают участники рынка.

По прогнозам экспертов, в сегменте комфорт-класса цены на новостройки могут повыситься более чем на 15% до конца года. В то же время в бизнес-классе ожидается более умеренный рост – примерно на 5-10%, что обусловлено стабильным спросом и сдержанной ценовой политикой девелоперов.

По словам СМО девелоперской компании Ирины Михалевой, на стоимость квадратного метра в 2025 году будут влиять несколько ключевых факторов:

рост цен на строительные материалы – практически все виды материалов подорожали, а тенденция к их удорожанию сохранится в следующем году;

дефицит рабочей силы – недостаток квалифицированных работников на строительном рынке из-за мобилизационных процессов существенно усложняет реализацию новых проектов;

– недостаток квалифицированных работников на строительном рынке из-за мобилизационных процессов существенно усложняет реализацию новых проектов; увеличение стоимости электроэнергии – строительство требует значительных энергетических ресурсов, а затраты на электроэнергию, особенно при использовании генераторов или импортной электроэнергии, постоянно растут;

– строительство требует значительных энергетических ресурсов, а затраты на электроэнергию, особенно при использовании генераторов или импортной электроэнергии, постоянно растут; инфляционное давление и экономическая ситуация – общие экономические факторы также влияют на себестоимость строительства и конечную цену покупателей.

В прошлом году стоимость жилья комфорт-класса уже выросла примерно на 20%. В 2024 году ожидается, что цены снова вырастут на 10-15%, а по некоторым объектам – даже на 20%. В сегменте бизнес-класса цены будут оставаться более стабильными благодаря конкуренции со вторичным рынком, где за последний год было выставлено большое количество объектов по сниженным ценам.

Еще одним важным трендом в 2025 году станет развитие загородного строительства. По словам Михалевой, спрос на коттеджи и таунхаусы будет расти, что может стимулировать строительные компании к активному развитию таких проектов. Девелоперы уже рассматривают возможность реализации новых коттеджных городков и таунхаусных проектов.

Как сообщал OBOZ.UA, Львов – лидер по стоимости жилья в Украине: цены на новостройки в 2025 году стартуют от 40 000 грн/м², а в центре города превышают 65 000 грн/м². Аренда также существенно подорожала, и сейчас минимальная стоимость однокомнатной квартиры в новостройке составляет 14 000 грн в месяц.

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