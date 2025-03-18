В одном из областных центров Украины цены на жилье бьют рекорды: сколько стоит и причины высокой стоимости.

Львов – лидер по стоимости жилья в Украине: цены на новостройки в 2025 году стартуют от 40 000 грн/м2, а в центре города превышают 65 000 грн/м2. Аренда также существенно подорожала и сейчас минимальная стоимость однокомнатной квартиры в новостройке составляет 14 000 грн в месяц. Стоимость жилья продолжит расти, делая город одним из самых привлекательных инвесторов в сфере недвижимости.

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Об этом рассказали в корпорации недвижимости "РИЭЛ". С 2023 года рынок недвижимости во Львове начал активно восстанавливаться: застройщики возобновили замороженные проекты, начали новые стройки и внедрили современные технологии для повышения энергоэффективности домов.

Почему растет спрос на жилье во Львове.

внутренняя миграция: Львов стал ключевым городом для внутренне перемещенных лиц из пострадавших от войны регионов. Это существенно увеличило спрос на жилье как для покупки, так и аренды;

Львов стал ключевым городом для внутренне перемещенных лиц из пострадавших от войны регионов. Это существенно увеличило спрос на жилье как для покупки, так и аренды; развитие бизнеса: в городе растет количество IT-компаний, стартапов и предприятий, что стимулирует потребность в комфортном жилье для специалистов;

в городе растет количество IT-компаний, стартапов и предприятий, что стимулирует потребность в комфортном жилье для специалистов; популярность среди инвесторов: высокий спрос на аренду и стабильный рост стоимости недвижимости делают Львов привлекательным для тех, кто хочет выгодно вложить деньги в недвижимость.

Какие цены на новостройки в 2025 году

Цены на жилье во Львове значительно выросли по сравнению с 2023 годом, подорожав примерно на 15-20%. Это связано с инфляцией, ростом стоимости строительных материалов и повышением зарплат в сфере строительства:

центр города – от 65 000 грн/м²;

– от 65 000 грн/м²; районы с развитой инфраструктурой – от 50 000 грн/м²;

– от 50 000 грн/м²; пригород – от 40 000 грн/м².

Львов также демонстрирует наибольший рост арендных ставок по всем городам Украины. За последние годы аренда подорожала почти вдвое. Если в 2021 году однокомнатная квартира в новостройке стоила 8 000 – 10 000 грн. в месяц, то в 2025 году цена стартует от 14 000 грн.

Основные причины роста цен

высокий спрос на жилье – количество арендаторов значительно превышает количество доступных квартир;

развитие инфраструктуры – улучшение транспортного сообщения, открытие новых бизнес-центров и образовательных учреждений;

– улучшение транспортного сообщения, открытие новых бизнес-центров и образовательных учреждений; рост коммунальных расходов – стоимость содержания жилья выросла, что повлияло на повышение арендной платы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине самые дешевые цены на квартиры зафиксированы в Запорожье : Однокомнатную на вторичном рынке можно купить за 18 тысяч долларов, а аренда стартует от 2500 грн в месяц. Основная причина низких цен на жилье – прифронтовое расположение города, отток населения и высокие риски.

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