Цены на огурцы в Украине резко изменились: сколько теперь стоят

В Украине тепличные огурцы подешевели на 24% только за неделю, а по сравнению с августом 2024 года – на 32%. Сейчас их цена колеблется в пределах 25-45 грн за килограмм, и тенденция к удешевлению, по прогнозам, сохранится.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Основным фактором, повлиявшим на ценовую тенденцию, стало увеличение предложения продукции на внутреннем рынке.

Большинство украинских тепличных комбинатов начали сбор нового урожая, поэтому на прилавки магазинов и рынков массово поступает свежий товар. Впрочем, проблема заключается не только в избытке овощей. По словам производителей, спрос на тепличные огурцы остается крайне низким, что дополнительно подталкивает цены вниз.

Частично это объясняется летним сезоном, когда потребители предпочитают овощи открытого грунта, которые часто стоят дешевле. Еще одним важным фактором стало качество урожая. Часть покупателей отказывалась от закупок из-за несоответствия стандартам или внешним характеристикам огурцов, это замедлило темпы сбыта и заставило продавцов снижать отпускные цены.

По состоянию на середину августа 2025 года тепличные огурцы продаются в диапазоне 25–45 грн за килограмм. Для сравнения, в конце прошлой недели их цена была на четверть выше.

Представители тепличных хозяйств не ожидают быстрого изменения ситуации. Наоборот, большинство уверено, что тенденция удешевления сохранится и в дальнейшем, ведь предложение будет расти, а спрос пока не демонстрирует признаков восстановления.

Цены на огурцы в супермаркетах

Подешевели огурцы и в супермаркетах. В общем, крупные сети выставили стоимость овоща на уровне 24,9-49,9 грн/кг. В частности:

Сильпо – 29,9 грн/кг;

Varus – 49,9 грн/кг.

АТБ – 44,8 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине цены на арбузы значительно снизились. Оптовые цены уже опустились до 5-15 грн/кг, что в среднем на 31% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом в супермаркетах украинцы могут купить арбузы по цене от 17,49 грн за кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!