В Украине резко снизились цены на арбузы: сколько теперь стоят

В Украине цены на арбузы значительно снизились. Оптовые цены уже опустились до 5-15 грн/кг ($0,12-0,36/кг), что в среднем на 31% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. При том в супермаркетах украинцы могут купить арбузы по цене от 17,49 грн за кг.

Как пишет издание EastFruit, улучшение погодных условий практически на всей территории страны позволило украинским производителям арбузов возобновить активные уборочные работы. Происходит увеличение предложения этой продукции на рынке.

При этом, по словам фермеров, ценовая ситуация усугубляется еще и тем, что основную долю предложения составляет продукция крупного калибра, спрос на которую очень слабый. Оптовые компании и розничные сети сокращают закупки такого арбуза до минимума, ссылаясь на крайне невысокие темпы продаж в розницу.

На данный момент цены на эти бахчевые уже опустились до 5-15 грн/кг ($0,12-0,36/кг), что в среднем на 31% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Негативную ценовую динамику производители объясняют резким увеличением предложения этой продукции на рынке. Из-за жаркой погоды темпы созревания растений в полях существенно ускорились. При этом засуха, которая наблюдается в южных областях, негативно сказывается на качестве арбузов, что усиливает темпы снижения цен.

Стоит отметить, что сейчас арбузы в Украине реализуются в среднем на 78% дороже, чем в середине августа 2024 года. При этом отраслевые эксперты не прогнозируют заметного улучшения ситуации на рынке. По их словам, повысить цены удастся только владельцам арбузов высокого качества, а предложение такой продукции на рынке очень ограничено. В то же время цены на арбузы весом от 5 кг будут и в дальнейшем падать, поскольку фермеры будут пытаться таким образом ускорить темпы реализации, чтобы как можно быстрее распродать имеющиеся объемы.

АТБ – 17,49 грн за кг

Сильпо – 22 грн за кг

Ашан – 17,9 грн за кг

Novus – 19,99 грн за кг

