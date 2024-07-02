Цены на один из самых популярных продуктов в супермаркетах перепишут: к чему готовиться украинцам

В Украине может заметно снизиться стоимость сахара. Цены на этот продукт начнут падать осенью, когда начнется сезонный сбор нового урожая сахарной свеклы.

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Об этом исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил в эфире телемарафона "Единые новости". Кроме щедрого урожая, он связал предстоящее падение стоимости продукции еще и с введением пошлин на украинский сахар в Европейском Союзе (ЕС).

И.о. главы Минагро подчеркнул, что производители успели экспортировать большинство прошлогодней продукции до введения ограничений по Европе. Поэтому цены на сахар останутся стабильными.

"Какая ситуация будет осенью? Скорее всего, в связи с тем, что не будет возможности экспортировать в ЕС, будет снижение цены. Опять же будет массовое производство, ожидается неплохой урожай – на уровне прошлого года. Это около 1,8 млн. тонн, притом что внутреннее потребление – 900 тыс. тонн. Поэтому по сахару на осенние месяцы и до конца года точно будет определенное снижение, а дальше уже будет зависеть от того, как будет происходить экспорт в ЕС и другие страны", – отметил Высоцкий.

Он отметил, что украинские экспортеры исчерпали квоту на беспошлинный ввоз сахара в Евросоюз согласно условиям углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA). Поэтому ЕС задействовал "тормозной механизм" и ввел пошлину на импорт украинского сахара – из-за этого он потеряет свою конкурентоспособность. Поэтому производителям следует рассмотреть другие направления для сбыта своей продукции – тем более что ее легче вывозить, чем продукты животного происхождения.

"Фактически у нас есть доступ к большинству рынков. Чтобы украинский сахар был конкурентоспособен в странах Средиземноморья и Северной Африки, важно обеспечить его доступную логистику. Это инициатива по страхованию судов, которую ввела Украина", – резюмировал Тарас Высоцкий.

Цены на сахар в Украине: сколько стоит в супермаркетах

Согласно данным "Минфин" в июне средняя стоимость сахара в крупнейших торговых сетях составила 29,86 грн. На 2 июля сахар собственных торговых марок в крупных супермаркетах продается в диапазоне цен 28,99-35,9 грн/кг. Основные продуктовые магазины установили следующие цены:

"АТБ" – 31,9 грн/кг;

"Сельпо" – 28,99 грн/кг;

"Новус" – 29,99 грн/кг;

"Ашан" – 29,9 грн/кг;

"Метро" – 35,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае Украина продала за границу 108 тыс. тонн сахара, что стало новым историческим рекордом. При этом 65% украинского сахара было вывезено в Евросоюз.

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