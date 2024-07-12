Цены на новостройки взлетели: только 3% россиян могут позволить себе ипотеку

После отмены программы льготной ипотеки в России ожидается снижение цен на жилье на 40% во второй половине 2024 года, но это отрежет от ипотеки большинство работающих россиян из-за значительного роста ипотечных платежей. Только 3,2% населения смогут позволить себе новые условия, еще более подчеркивающие неэффективность экономической политики страны.

Видео дня

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на главу думского комитета финансового рынка Анатолия Аксакова. Он не раз критиковал программу льготной ипотеки за ее массовый характер, что привело к значительному росту цен на новостройки.

"Я критиковал эту программу льготной ипотеки, поскольку она носила массовый характер. В результате цены на новостройки взлетели, поскольку денег на покупку стало больше, а быстро построить жилье в нужном объеме невозможно, и люди в итоге платили гораздо больше, чем имели бы в нормальной рыночной. ситуации," – отметил он.

Несмотря на то, что программа была свернута, она успела внести свой неотвратимый экономический эффект. По словам Аксакова, образовался так называемый эффект храповика, который не позволяет рынку вернуться в прежнее состояние.

Прогноз снижения цен

Согласно прогнозам, во второй половине 2024 г. цены на жилье могут снизиться на 40%. Это связано с тем, что девелоперам необходимо будет продать жилье, которое раньше покупали из-за ипотеки по низкой ставке. "Строителям, чтобы запускать новые проекты, нужно продать уже построенное жилье. Они будут вынуждены снижать цену. По некоторым оценкам, уже во второй половине этого года возможно снижение цен до 40 процентов ", – сказал депутат.

Отмена льготной программы приведет к значительному росту ипотечных платежей. Во втором полугодии 2024 года ипотечный платеж на среднюю квартиру в Москве вырастет до 200 тыс. рублей (92545 грн), в регионах – до 80 тыс. рублей (37121 грн). Для оформления кредита по ставкам от 18% в столице потребуется доход от 400 тыс. рублей в месяц, в регионах – от 200 тыс. рублей.

Согласно данным Минфина, только 3,2% работающего населения России имеют доход более 200 тыс. рублей, что составляет примерно 2 млн работников из 64 млн. Таким образом, от ипотеки будет отрезано не менее 97% работающих россиян. Это серьезно ограничит возможности большинства населения покупать жилье из-за ипотеки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, россиянам все чаще приходится пользоваться отечественными духами и одеколонами. За год поставки импортного парфюма в страну-агрессорку упали на треть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!