Украинцев предупредили о росте цен на ряд продуктов: какую стоимость ожидать

К осени в Украине существенно подорожают ягоды и фрукты - черешня, земляника, вишня, слива, абрикосы и персики могут вырасти в цене на 20-30% из-за весенних заморозков и снижения урожайности. Часть ранних овощей, в частности картофель и кабачки, также подорожают на 10-20% уже летом.

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Об этом рассказала директор Львовского департамента агропромышленного развития Людмила Гончаренко. По ее словам, наиболее ощутимо от непогоды пострадали ранние овощи, рапс и особенно - ягодно-плодовая группа.

Снижение температур до минусовых отметок на почве в течение 2-5 дней было зафиксировано по всей территории области. В сочетании с влажностью это создало неблагоприятные условия для роста и развития культур. Больше всего потерь аграрии понесли на землянике садовой: на отдельных участках повреждения урожая достигли 50%. Также недобора следует ожидать у смородины, голубики, черешни, сливы, вишни и рапса.

По оценкам специалистов, урожайность ягодно-плодовой группы в среднем уменьшится на 20-22%, что автоматически повлияет на рыночную цену. По словам Людмилы Гончаренко, даже если во время пика уборки сезонные продукты будут продаваться несколько дешевле, цены все равно будут оставаться высокими по сравнению с предыдущими годами. На формирование конечной стоимости влияют не только погодные условия, но и расходы на:

энергоносители;

защитные средства и агрохимию;

заработную плату;

горючее;

антистрессанты для растений, используемых после заморозков.

Эти факторы не только увеличивают себестоимость продукции, но и затрудняют для фермеров возможность удержать приемлемые цены без убытков. Несмотря на то, что часть овощей еще имеет шансы на нормальное развитие - в частности кукуруза, гречка, подсолнечник - ситуация с ранними овощами уже осложнена.

У фермеров, которые посеяли кабачки, картофель и свеклу, потери оцениваются в пределах 10-20%. Хотя это не катастрофа, общая картина на рынке продуктов выглядит пессимистично. Некоторые участки остаются незасеянными, а часть культур, например озимый рапс, отстает в развитии, что тоже давит на общий объем урожая.

Эти обстоятельства приведут к снижению предложения, а соответственно - к росту цен даже на традиционно доступные овощи. К осени эксперты ожидают повышения цен прежде всего на:

черешню;

вишню;

сливу;

землянику садовую;

смородину и голубику;

абрикосы и персики;

некоторые овощи - особенно ранний картофель и кабачки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стремительно снижаются цены на тепличные огурцы - стоимость овоща меняется практически ежедневно. Таким образом, некоторые украинские фермеры уже продают свою продукцию по 40 грн/кг, то есть на 17% дешевле, чем на прошлой неделе.

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