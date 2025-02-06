Цены на максимуме: какой популярный в Украине продукт будет дорогим в 2025 году

Цены на картофель, как и на многие другие овощи, в Украине на максимуме. Но эта продукция не только не будет дешеветь в ближайшее время, но и будет дорого стоить в следующем году.

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Об этом EastFruit рассказал коммерческий директор агрокомпании Андрей Марущак. По его мнению, пока картофель существенно не изменит своей цены — он не станет ни дешевле, ни дороже.

"Картофель кардинально дорожать не будет. Здесь все очень просто. Сейчас нынешняя цена обеспечивает непосредственный импорт картофеля из Нидерландов, из Польши, из Литвы. С тех стран, где с урожайностью и качеством все очень хорошо. И они готовы ее продавать по той цене, которая у нас здесь сегодня. Не стоит ожидать, что у них закончится картофель, а потом подорожает наш", – говорит Марущак.

Эксперт предупредил, что в Украине очень мало отечественного картофеля высокого качества. Поэтому до сбора следующего урожая украинцам придется есть импортную продукцию.

"Это не потому, что мы плохие или украинские фермеры хотят нажиться. Нет, так сложились условия. Большие цены на картофель в Украине сегодня – это не наша общеукраинская проблема", – подчеркивает Андрей Марущак.

Сколько стоит картофель в супермаркетах

В то же время, крупные сети супермаркетов, согласно мониторингу OBOZ.UA, продают картофель в среднем по 28 грн/кг. Впрочем, не исключено, что из-за снижения цен производителями, стоимость овоща уменьшится. В целом же, цены колеблются от 26,89 до 29,59 грн/кг. В частности:

АТБ – 26,89 грн/кг;

Auchan – 28,9 грн/кг.

Novus – 29,59 грн/кг;

Varus – 26,90 грн/кг;

"Еко-маркет"– 26,89 грн/кг;

"Фора" – 28,90 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские супермаркеты резко снизили цены на куриные яйца, стоимость которых возмущала украинцев еще в конце 2024 года. В отдельных сетях падение составило до 10-16 грн на десятке. В среднем нефасованные яйца продают по 40 грн/дес., а брендированные – от 63 грн до 68 грн/дес.

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