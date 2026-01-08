Цены на квартиры в западных регионах резко выросли: свободного жилья почти не осталось

В западных областях Украины цены на аренду жилья выросли из-за дефицита предложения, которое за год сократилось на 16-32% в зависимости от региона, и повышенного спроса, который местами вырос до 17%. В результате средняя стоимость аренды уже достигает 18,5 тыс. грн в Закарпатской области, а во Львовской и Волынской около 14-14,4 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в аналитике одного из кадровых порталов для поиска недвижимости. По данным исследования, в конце 2025 года интерес к аренде жилья в западных областях Украины существенно вырос по сравнению с декабрем 2024-го.

Такая тенденция объясняется несколькими факторами, от внутренней миграции и релокации бизнеса до общего дефицита нового жилья. В то же время Львовская область стала исключением из общего тренда, ведь там спрос на аренду снизился на 2%.

Эксперты предполагают, что это может быть связано с перенасыщением рынка, высокими ценами и частичным оттоком арендаторов в менее дорогие регионы. Наиболее динамичный рост спроса на аренду жилья зафиксирован в таких регионах:

Волынская область – +17%;

– +17%; Тернопольская область – +9%;

– +9%; Ивано-Франковская область – +8%;

– +8%; Закарпатская область – +6%;

– +6%; Хмельницкая область – +5%;

– +5%; Черновицкая область – +2%.

Аналитики отмечают, что эти области остаются относительно доступными по ценам, имеют стабильную инфраструктуру и рассматриваются как альтернативные варианты для проживания по сравнению с более дорогими городами. Параллельно с ростом спроса рынок аренды столкнулся с другой проблемой – существенным сокращением предложения.

Количество свободного жилья для аренды в западных областях в течение 2025 года уменьшалось почти повсеместно. Наибольшее падение предложения зафиксировали в:

Ивано-Франковской области – минус 32%;

– минус 32%; Львовской области – минус 27%;

– минус 27%; Тернопольской области – минус 18%;

– минус 18%; Закарпатской области – минус 16%.

Особенно критической ситуация стала в Черновицкой области, где, по данным аналитиков сокращение количества объектов для аренды было самым ощутимым. Отмечается, что это создает дополнительное давление на цены и усиливает конкуренцию среди арендаторов.

Сокращение предложения и высокий спрос закономерно повлияли на стоимость аренды. Самое дорогое жилье среди западных регионов сегодня фиксируется в Закарпатской области – в среднем 18,5 тыс. грн в месяц. В тройку регионов с самыми высокими ценами также вошли:

Львовская область около 14,4 тыс. грн;

около Волынская область примерно 14 тыс. грн.

Эксперты отмечают, что в крупных городах и туристических локациях цены могут быть значительно выше средних показателей. Отдельным фактором роста цен в конце года стала сезонная активность в Карпатах. Перед новогодними и рождественскими праздниками спрос на жилье в горных регионах традиционно резко повышается.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на квартиры в Киеве продолжают расти, особенно в сегменте больших квартир, из-за ограниченного предложения и концентрации спроса в более безопасных локациях. Самое дорогое жилье традиционно продают в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах, тогда как самые дешевые квартиры остаются в Деснянском и Святошинском районах.

