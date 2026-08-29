Цены на квартиры в Украине резко изменились: сколько теперь стоит недвижимость

В Украине только во втором квартале 2026 года жилье стоило на 19,6 % дороже, чем во втором квартале прошлого года. Всего за три месяца цены выросли на 3,8 %. В годовом исчислении жилье на первичном рынке подорожало на 20,5%, на вторичном — на 19,3%.

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Для сравнения: годовая инфляция в июле составила 7,7%. То есть темпы роста цен на квартиры значительно превышают темпы общей инфляции, на что обратил внимание председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В то же время рост цен на недвижимость особенно остро ощущают люди, которые из-за войны лишились своего дома. По данным МОМ, по состоянию на июнь каждая пятая семья ВПЛ переехала в жилье более низкого качества, а 17% задерживают оплату аренды.

Кроме того, по результатам опроса УВКБ ООН и Управления Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, 57% ВПЛ сообщили, что их жилье полностью или частично разрушено либо недоступно из-за временной оккупации. В то же время 56% сообщили о препятствиях в доступе к государственной компенсации.

"Да, государственная помощь с арендой может и должна быть временным решением для ВПЛ, но она не решает жилищную проблему в долгосрочной перспективе. Тем более для людей, чье жилье разрушено или остается на временно оккупированной территории", — отметил Гетманцев.

Сколько стоит квартира

В июле 2026 года стоимость квадратного метра в новостройках преимущественно росла по всей стране, говорится в данных Dim.Ria. Больше всего за месяц цены выросли в Николаевской (+15,5%), Полтавской (+6,1%) и Хмельницкой (+4,1%) областях, тогда как снижение зафиксировано в Кировоградской (-3,9%) и Черкасской (-2,5%) областях.

Киев неизменно остается самым дорогим городом по стоимости нового жилья: в июле средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляла 1 476 долларов за квадратный метр, что на 7% превышает показатель июня.

На первичном рынке столицы самые дорогие новостройки традиционно сосредоточены в Печерском районе со средней стоимостью квадратного метра 2 683 долларов, тогда как самые доступные предложения предлагает Деснянский район со средней ценой 880 долларов за квадратный метр.

Между тем на вторичном рынке недвижимости цены менялись неравномерно в зависимости от региона: наибольший скачок в июле произошел в Одесской области (+5%), а значительное падение зафиксировано в Черниговской (-6%) и Кировоградской (-5%) областях.

Среди самых дешевых предложений однокомнатных квартир на вторичном рынке выделяется Херсонская область со средней ценой 17 тысяч долларов, тогда как в Киеве аналогичное жилье стоит в среднем 89,5 тысяч долларов (от 49 тысяч долларов в Деснянском до 180 тысяч долларов в Печерском районе).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине готовятся к запуску проекта социального жилья, которое смогут арендовать для временного проживания семьи из уязвимых категорий населения. Пилотными городами, где оно появится, станут Кропивницкий, Кременчуг, Львов, Николаев и Житомир.

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