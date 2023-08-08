Цены на квартиры в новостройках перепишут осенью? Украинцам озвучили прогноз

Украинцам этой осенью не следует ожидать традиционного сезонного подорожания квартир. Цена квадратного метра в новых домах не вырастет более чем на 1%. Стабильности будет способствовать снижение учетной ставки и ожидаемое замедление инфляции. А на фоне низкого спроса покупателям еще и предложат скидки.

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Такой прогноз озвучил OBOZREVATEL Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер INSPI Development. По его словам, сейчас отсутствуют какие-либо причины для увеличения стоимости жилья на первичном рынке.

При этом часть компаний, возобновивших строительство объектов, готовы предложить покупателям скидки от 2,5% до 10%. При этом, как отметил специалист, это официальные, рекламные дисконты, а для покупателей, которые готовы приобрести жилье за полную стоимость, реальные скидки могут достигать 15-18%.

Что будет влиять на цену жилья осенью-2023

Курс доллара

Гривня значительно укрепилась к доллару по сравнению с концом прошлого года. Так, с января по июль наличный курс доллара к гривне снизился на 7,5-8%. Кроме того, в сентябре-октябре НБУ может прибегнуть к частичной либерализации валютного рынка с последующим снижением курса доллара еще на 1-1,5%.

Обычно производители строительных материалов и девелоперы привязывают свою ценовую политику именно к курсу американской валюты. "Экономическая ситуация в стране свидетельствует о том, что до конца 2023 года оснований для роста цен из-за курсовых "катаклизмов" доллара фактически отсутствуют", – сказал Семенцов.

Спрос на жилье

Спрос на новое жилье в Украине остается крайне низким, что не дает застройщикам повышать цены. Показатель до сих пор составляет 20-35% от уровня февраля 2022 года.

И ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время. "Фактически источников для роста спроса пока просто не существует, ведь война продолжается и благосостояние большинства граждан явно не становится лучше", – подчеркнул Семенцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ежемесячная выплата по расширенной программе льготной ипотеки єОселя за однокомнатную квартиру в крупных городах Украины составит от 6 тыс. до 17 тыс. грн. Расходы будут сильно различаться в зависимости от города, в котором приобретается недвижимость. При этом требованиям программы в среднем соответствует менее 5% представленных на рынке объектов.

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