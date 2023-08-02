В Украине запустили льготную ипотеку: сколько придется отдавать за квартиру каждый месяц

Ежемесячная выплата по расширенной программе льготной ипотеки єОселя за однокомнатную квартиру в крупных городах Украины составит от 6 тыс. до 17 тыс. грн. Расходы будут сильно различаться в зависимости от города, в котором приобретается недвижимость. Самые дорогие – Львов и Киев.

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К таким выводам пришли аналитики ЛУН. Так, по их данным, по кредиту до 20 лет со ставкой 7% за среднюю однокомнатную квартиру нужно будет платить:

в Киеве – в среднем 16 тыс. грн в месяц;

во Львове – 17 тыс. грн;

в Днепре – 12 тыс. грн;

в Одессе – 10 тыс. грн;

в Ивано-Франковске – 6 тыс. грн.





Разумеется, это средний показатель, и в каждом городе также будут более дешевые варианты. Например, в Киеве за квартиру вообще без ремонта можно будет платить и по 8 тыс. грн в месяц.

Согласно данным исследования, в Киеве по состоянию на начало августа лишь 7% квартир выставленных на продажу квартир подпадают под программу єОселя. В других городах вариантов еще меньше – по 2% во Львове и Ивано-Франковске, 1% в Днепре и только 0,4% в Одессе.

Это связано с условиями программы єОселя, которая рассчитана на тех, кто не имеет собственного жилья. В правилах четко установлены требования к недвижимости.

Это должна быть квартира в многоквартирном жилом доме (кроме государственной или коммунальной форм собственности) не старше 3 лет или же имущественные права на строящуюся квартиру. Кроме того:

оно должно располагаться на территории Украины – за исключением временно оккупированной территории и районов боевых действий

площадь – 52,5 кв. м на 1 человека + 21 кв. м на каждого "дополнительного" члена семьи (проживающие с заявителем супруги/несовершеннолетние дети);

жилье в областных центрах должно быть новое или сдано в эксплуатацию не более 10 лет назад.

Особое внимание уделяется стоимости жилья. Она не должна превышать среднюю стоимость строительства жилья по регионам Украины и умноженную на:

2,5 – для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова;

2 – для областных центров; населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 15 км от областных центров; городов с населением более 300 тыс. человек;

1,75 – для городов с населением от 100 до 300 тыс. человек;

1 – для других населенных пунктов.

"Если стоимость 1 квадратного метра или площадь жилья превышает определенные условия программы, разница покрывается за счет первоначального взноса", – подчеркивается на сайте проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы получили возможность регистрировать свои права на еще не достроенные квартиры. Это стало возможно благодаря электронному механизму защиты инвесторов, которые вложились в строительство.

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