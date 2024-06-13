Цены на квартиры пересчитают: что будет с ценами после войны

В Украине подорожают квартиры в новостройках. Резкое подорожание ожидается после войны, однако цены из-за подорожания строительство будут плавно расти и до этого. .

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Количество готового жилья уменьшается. Со временем, когда доступных к продаже квадратов в готовых или почти готовых домах не останется, ситуация выровняется. "У нас будут новые цены, которые будут существенно выше стоимости недвижимости в 2021 году", – объясняет Анна Лаевская, коммерческий директор "Интергал-Буд".

Известный киевский Артур Пилипчук убежден: после победы Украины будет активно развиваться ипотека, будет расти спрос. Кроме того, к началу этого года, по подсчетам KSE, сумма ущерба в результате разрушения жилых зданий уже достигла 58,9 млрд долларов. Вместо разрушенных домов необходимо будет строить новые.

"В разрезе сделок нашей компании продажи с целью заработка достигают 15-20%. После войны количество таких сделок значительно возрастет. И не только вследствие активизации украинских инвесторов. Отечественным рынком первички активно интересуются иностранные инвесторы", – рассказывают в "Интергал-Буд".

Рост цен неизбежен. Сначала он будет происходить за счет удорожания себестоимости строительства и сдерживаться низкой покупательной способностью и относительно небольшим спросом. Однако сразу после войны цены будут уверенно расти вместе со спросом.

Точные прогнозы по поводу того, как будет развиваться ситуация, сделать крайне сложно. Те, кто сейчас покупают недвижимость, с одной стороны, берут на себя больше рисков в период полномасштабной войны, а с другой – получают возможность приобрести недвижимость до возможного значительного подорожания.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат на трех уровнях. Все они с видом на море и побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

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