Цены на ключевые овощи переписали: чего ждать украинцам дальше

Украинские аграрии переписали цены на основные овощи борщового набора. В частности, почти вдвое выросли цены на капусту, а также дорожает лук. Эксперты рынка предупреждают не ждать более низких цен до нового урожая.

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Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. Она отметила, что сейчас капуста почти втрое дороже, чем в аналогичный период в прошлом году – 19-20 грн/кг против 7 грн/кг.

"Цены на капусту резко выросли – почти вдвое за последнюю неделю. Такое произошло из-за плохих погодных условий, повлиявших на урожайность. В прошлом году ситуация была несколько лучше благодаря более благоприятным условиям. Вероятно, что цены могут стабилизироваться в ближайшие недели, но значительное снижение не предполагается из-за сезонных факторов", – говорит Попович.

Репчатый лук на рынке Шувар продают в промежутке 13-18 грн/кг. К осени цены могут стабилизироваться, но значительного удешевления лука не будет. Такую стоимость овоща Попович объяснила двумя факторами:

сезонные смены;

задержки сбора урожая из-за плохих погодных условий.

По сравнению с прошлым годом заметно изменились цены и на остальные овощи из борщового набора. Сейчас они стоят столько:

картофель: 10-16 грн/кг (против 8 грн/кг в прошлом году);

морковь: 12-15 грн/кг (против 17 грн/кг в прошлом году);

свекла: 9-10 грн/кг.

В то же время, согласно данным Минфин, стоимость самых популярных овощей с украинского стола в крупных торговых сетях значительно выше. В супермаркетах сейчас их можно купить за столько:

капуста белокочанная – 34,55 грн/кг;

картофель – 15,80 грн/кг;

морковь – 16,20 грн/кг;

лук репчатый – 15,50 грн/кг;

свекла – 12,14 грн/кг.

Также OBOZ.UA писал, что потребителям следует быть готовыми к дальнейшему повышению стоимости ряда других продуктов. В частности, к концу лета 2024 года цены на крупы могут вырасти на 3-5%, а на хлеб – на 4-6% из-за роста цен на электроэнергию и сырье.

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