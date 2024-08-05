В Украине стремительно подорожают популярные продукты: какую стоимость ждать

К концу лета 2024 года цены на крупы могут вырасти на 3-5%, а на хлеб – на 4-6% из-за роста цен на электроэнергию и сырье. Потребителям следует быть готовыми к дальнейшему повышению стоимости этих продуктов.

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Об этом рассказала ученая Института аграрной экономики Светлана Черемиссина в комментарии Агро24. Она отмечает, что в течение лета весь перечень продуктов переработки зерновых культур претерпел незначительное удорожание.

Долгое время удешевлявшаяся гречка этим летом прибавила в цене 5,3%, достигнув 28,26 гривны за килограмм. Удорожание других круп:

пшеничные крупы подорожали до 16,93 грн/кг (+3,6%);

подорожали (+3,6%); ячные крупы поднялись в цене до 15,61 грн/кг (+2%);

поднялись в цене (+2%); манные крупы и пшено подорожали на 1,6% и 0,7% соответственно;

и подорожали на 1,6% и 0,7% соответственно; прибавил в цене и рис на 0,7% и стоит сейчас 52,32 грн/кг ;

; пшеничная мука подорожала на 2,5%, достигнув 15,95 грн/кг.

Повышение цен на хлеб

Светлана Черемиссина отмечает, что удорожание электроэнергии оказывает существенное влияние на ценовую динамику хлебобулочных изделий. Кроме того, рост цен на сырьевые составляющие производственного процесса также влияет на удорожание продукции:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал до 46,46 грн/кг (+1,3%);

подорожал (+1,3%); хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал до 37,09 грн/кг (+0,9%);

подорожал (+0,9%); ржаной хлеб поднялся в цене до 38,37 грн/кг (+1,1%);

поднялся в цене (+1,1%); батон прибавил в цене 1,5%, увеличив стоимость с 23,63 гривны до 23,98 грн/кг.

Рост цен на зерновые

С начала 2024 года закупочные цены на пшеницу 2 класса выросли на 47,4%, до 8401 гривны за тонну, а на пшеницу 3 класса – на 37,6%, до 8191 гривны за тонну. Цены на рожь увеличились на 49,1%, достигнув 5500 гривен за тонну. Также подорожали:

мука на 2,5%, до 15,95 грн/кг ;

на 2,5%, ; подсолнечное масло на 1,3%, до 58,76 гривны за литр;

на 1,3%, до 58,76 гривны за литр; сахар прибавил в цене 3,2%, достигнув 31,04 грн/кг.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в августе 2024 года крупы могут подорожать на 3–5%. Этот рост будет постепенным и обусловлен вышеупомянутыми факторами, такими как рост цен на сырье и энергоносители.

Ожидается, что к концу лета хлеб может прибавить в цене 4-6%. Этот рост связан с теми же факторами, влияющими на стоимость круп.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2024 году в Украине ожидается рост цен на пищевые продукты на 5-10% из-за дефицита электроэнергии, в зависимости от продолжительности использования генераторов. Оптимистический сценарий предполагает рост цен на 3-5%, тогда как пессимистический – на 10%.

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