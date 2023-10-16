Цены на ключевые молочные продукты пошли в гору: как изменилась стоимость в Украине
В Украине дорожают молочные продукты. В начале октября по сравнению сентябрем цены на сметану, молоко, сыры, кефиры и сливочное масло выросли на 2-3%. К изменению стоимости, по словам экспертов привел целый ряд факторов. Однако, дефицита продукции не ожидается, а поголовье коров даже начало увеличиваться.
Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказала руководительница отдела маркетинга оптового рынка сельхозпродукции "Шувар" (Львов) Татьяна Попович. Так, ценовые колебания частично вызваны сезонным фактором, а частично – экономическими предпосылками.
"Среди них – рост стоимости энергоносителей, удорожание горючего, рост налогов и инфляции, удорожание расходов на сырье. Следует отметить, что за последние месяцы спрос на молочное сырье со стороны перерабатывающих предприятий значительно активизировался", – отметила эксперт.
В частности, многие перерабатывающие предприятия релоцировались в западные регионы Украины и усилили спрос на локальное сырье. По словам местных фермеров, начиная с сентября, отпускные цены на молочное сырье выросли почти на 20%, причем данный тренд касается не только западных областей, но и украинского рынка в целом.
"Если учитывать прошлогодние ценовые показатели, то молоко является одним из рекордсменов по росту цен. Однако в долларовом эквиваленте цены на молочную продукцию почти не изменились. Рост цены в гривне объясняется как раз соотношением к курсу валют и ростом затрат на производство", – объяснила Попович.
При этом, по словам производителей, сокращения поголовья не происходит. Поставщики доильного оборудования даже отмечают прирост молочного поголовья в западных областях за счет крупных хозяйств.
"Следовательно, с каждым годом более качественного сырья у нас становится больше. Производители и операторы рынка не берутся давать точные прогнозы по дальнейшему росту цены. Объясняют, что все зависит прежде всего от военной ситуации в стране и работы энергетической системы. Производители уверяют, что на данный момент делают все возможное для сдерживания цен на приемлемом для потребителей уровне и одновременно на рыночной отметке, что позволит поддерживать развитие бизнеса", – объяснила специалистка.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже в ближайшее время ожидается подорожание овощей и фруктов– их стоимость будет повышаться каждый месяц. Кроме того, уже начали расти цены на яйца. Последние к Новому году могут вернуться к рекордной цене прошлого года в 75 грн за десяток.
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