Цены будут расти каждый месяц: украинцев предупредили о подорожании важных продуктов

В Украине уже в ближайшее время ожидается подорожание овощей и фруктов – их стоимость будет повышаться каждый месяц. Кроме того, уже начали расти цены на молочные продукты и яйца. Последние к Новому году могут вернуться к рекордной цене прошлого года в 75 грн за десяток.

Тако прогноз озвучил глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду ("Слуга народа"). Он отметил, что кроме яиц, цены будут повышаться такими темпами:

овощи и фрукты – на 5-10% каждый месяц;

молочные продукты – на 3-5%.

Нардеп объяснил, что подорожание этих продуктов обусловлено, в первую очередь, сезонными факторами. Так, в холодное время года овощи и фрукты необходимо держать в специальных хранилищах, и это приводит к росту себестоимости продукции.

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Кроме того, меняется и предложение продуктов. "Хозяйства, не имеющие таких хранилищ, пытаются к началу холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, в которых есть склады, пытаются растянуть реализацию к началу лета, когда цена будет выше", – объяснил Гайду.

Что касается яиц, то большая часть этой продукции в Украине производится небольшими хозяйствами. А значит, количество товара на рынке напрямую зависит от погодных условий – в холода куры несутся значительно меньше.

"Сейчас мы находимся в точке, когда убывает предложение от домохозяйств и цена начинает подниматься вверх. Поэтому велика вероятность того, что к новогодним праздникам цены достигнут показателя прошлого года, когда яйца на прилавках стоили около 75 грн за десяток", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским производителям капусты удалось компенсировать отсутствие продукции из Херсона за счет увеличения объемов производства в других областях. Это позволило снизить цену на овощ на 15% по сравнению с прошлым годом.

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