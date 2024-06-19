Цены на АЗС: что заправки сделали со стоимостью популярного топлива в Украине

Украинские АЗС практически не изменили цены на дизель.Так, в начале текущей недели (17-23 июня) они продавали его в среднем по 52,6 грн/л, что всего на 4 коп. выше, чем неделей ранее.

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Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: за это время лишь отдельные сети пересмотрели свое ценообразование – но динамика была разнонаправленной. В частности, на некоторых заправках дизель подорожал, а на некоторых, наоборот, подешевел.

Так, сеть Укрнафта повысила цены сразу на 48 коп./л – до средних 52,02 грн/л. Как объяснили эксперты, это стало реакцией на удорожание дизтоплива в опте – по данным аналитиков, за предыдущий период средняя стоимость дизеля выросла на 49 коп./л – до 44,15 грн/л "и почти вернулась к показателям конца мая".

Сеть VST повысила стоимость ресурса еще больше – на 1,5 грн/л, до 51,9 грн/л. Также дизель подорожал на заправках БРСМ-Нафта – на 7 коп./л, до 49,79 грн/л.

Где дизель подешевел

Снизились же цены также всего в нескольких сетях. Это:

Авіас – на 2 коп/л, до 49,56 грн/л;

AMIC – на 12 коп./л, до 52,66 грн/л;

Укр-Петроль – на 39 коп./л, до 49,68 грн/л.

Что с бензином

А вот бензин, по данным аналитиков, подорожал. Так, в начале текущей недели АЗС продавали его в среднем по 56,44 грн/л, что на 40 коп. выше, чем неделей ранее.

Отмечается: за это время лишь отдельные сети среднего и нижнего ценовых спектров пересмотрели свое ценообразование – "но динамика была разнонаправленной". Так, сеть Авісас повысила стоимость топлива сразу на 3,52 грн/л, до 57,62 грн/л. Также бензин подорожал на заправках:

KLO – на 30 коп./л, до 57,62 грн/л;

Рур груп – на 1 грн/л, до 55,49 грн/л.

В то же время, в сети VST бензин подешевел на 30 коп./л, до 56,2 грн/л. А на заправках AMIC – на 6 коп./л, до 56,3 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на украинских АЗС ожидается подорожание бензина и дизеля. Причина – готовящееся повышение акцизов на топливо. Впрочем, рост не будет резким – по прогнозам, цены не вырастут даже на 2 грн/л.

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