Старых цен больше нет: украинские АЗС переписали цены на бензин
В Украине выросли цены на бензин А-95. Так, в начале текущей недели (17-23 июня) АЗС продавали его в среднем по 56,44 грн/л, что на 40 коп. выше, чем неделей ранее.
Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: за это время лишь отдельные сети среднего и нижнего ценовых спектров пересмотрели свое ценообразование – "но динамика была разнонаправленной".
Так, сеть Авісас повысила стоимость топлива сразу на 3,52 грн/л, до 57,62 грн/л. Также бензин подорожал на заправках:
- KLO – на 30 коп./л, до 57,62 грн/л;
- Рур груп – на 1 грн/л, до 55,49 грн/л.
В то же время, в сети VST бензин подешевел на 30 коп./л, до 56,2 грн/л. А на заправках AMIC – на 6 коп./л, до 56,3 грн/л.
Цены на бензин А-95 на АЗС
В целом же АЗС продают бензин А-95 по 51,9-60,99 грн/л. Самые низкие цены выставили в сети SUNOIL – собственно, 51,9 грн/л. А кроме того:
- Авантаж 7 – 52,45 грн/л;
- Укр-Петроль – 52,53 грн/л.
Дороже всего бензин продают на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:
- ОККО, WOG – 59,99 грн/л;
- Shell – 59,42 грн/л.
Украинцам вместо бензина заливают "бодягу"
В то же время, на АЗС украинцам могут некачественный бензин, что может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.
В частности, для этого могут занижать октановое число, рассказывают в Dexpens. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.
В то же время, октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:
- спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;
- ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.
Еще один способ – увеличение содержания в топливе серы. В сочетании с водяным паром, всегда присутствующим при сгорании, она приводит к возникновению серной кислоты. Которая, в свою очередь, очень негативно влияет на двигатель.
Нередко в топливо добавляют воду. Зимой, в частности, это может спровоцировать замерзание влаги и блокировку фильтра.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на украинских АЗС ожидается подорожание бензина и дизеля. Причина – готовящееся повышение акцизов на топливо. Впрочем, рост не будет резким – по прогнозам, цены не вырастут даже на 2 грн/л.
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