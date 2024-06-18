Старых цен больше нет: украинские АЗС переписали цены на бензин

В Украине выросли цены на бензин А-95. Так, в начале текущей недели (17-23 июня) АЗС продавали его в среднем по 56,44 грн/л, что на 40 коп. выше, чем неделей ранее.

Видео дня

Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: за это время лишь отдельные сети среднего и нижнего ценовых спектров пересмотрели свое ценообразование – "но динамика была разнонаправленной".

Так, сеть Авісас повысила стоимость топлива сразу на 3,52 грн/л, до 57,62 грн/л. Также бензин подорожал на заправках:

KLO – на 30 коп./л, до 57,62 грн/л;

Рур груп – на 1 грн/л, до 55,49 грн/л.

В то же время, в сети VST бензин подешевел на 30 коп./л, до 56,2 грн/л. А на заправках AMIC – на 6 коп./л, до 56,3 грн/л.

Цены на бензин А-95 на АЗС

В целом же АЗС продают бензин А-95 по 51,9-60,99 грн/л. Самые низкие цены выставили в сети SUNOIL – собственно, 51,9 грн/л. А кроме того:

Авантаж 7 – 52,45 грн/л;

Укр-Петроль – 52,53 грн/л.

Дороже всего бензин продают на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

ОККО, WOG – 59,99 грн/л;

Shell – 59,42 грн/л.

Украинцам вместо бензина заливают "бодягу"

В то же время, на АЗС украинцам могут некачественный бензин, что может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.

В частности, для этого могут занижать октановое число, рассказывают в Dexpens. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

В то же время, октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.

Еще один способ – увеличение содержания в топливе серы. В сочетании с водяным паром, всегда присутствующим при сгорании, она приводит к возникновению серной кислоты. Которая, в свою очередь, очень негативно влияет на двигатель.

Нередко в топливо добавляют воду. Зимой, в частности, это может спровоцировать замерзание влаги и блокировку фильтра.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на украинских АЗС ожидается подорожание бензина и дизеля. Причина – готовящееся повышение акцизов на топливо. Впрочем, рост не будет резким – по прогнозам, цены не вырастут даже на 2 грн/л.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!