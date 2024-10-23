Цены на аренду квартир резко переписали: почему в Киеве подорожало съемное жилье

В Киеве значительно увеличилась стоимость аренды жилья. По данным экспертов, с начала осени ценник увеличился на 8-12%, а с июля – сразу на 23%. Среди причин – увеличение фактического населения столицы Украины за счет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и трудовых мигрантов.

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Об этом сообщает "Минфин". Отмечается:

Поток переселенцев увеличился из-за усилившихся обстрелов восточных областей страны.

Релокация предприятий происходит вместе с работниками. Это "существенно увеличивает спрос на съемное жилье".

"Кроме того, в столицу стали возвращаться трудовые мигранты. В Киеве самая высокая в стране средняя зарплата (25 тыс. грн против 18,5 тыс. грн по Украине), а представители дефицитных профессий (водители, строители) могут рассчитывать на оклады до 50-80 тыс. грн, что привлекает многих жителей регионов", – говорится в материале.

Кроме того, спрос на съемное жилье растет и под давлением внутригородского передвижения.

Многие жители столицы, уже снимающие жилье, ринулись искать другие квартиры – более приспособленные, по их мнению, к сложной зиме.

Квартиры, имеющие соответствующие преимущества, обычно на 1-3 тыс. грн дороже других.

Как изменилась стоимость аренды квартир в Киеве

В целом, отмечают авторы материала, на столичном рынке аренды сейчас происходит "настоящий бум". Так, цены, которые начали плавно расти еще с весны, "с начала осени совершили новый рывок".

"По словам риелтора Ирины Луханиной, минимальные цены на киевские квартиры выросли с 6,5 до 7 тыс. грн в месяц. "Однушки" (однокомнатные квартиры. – Ред.) в относительно новых домах в спальных районах столицы стоят в среднем 16 тыс. грн, хотя еще недавно их сдавали за 14 тыс. грн", – говорится в материале.

Кроме того, как отмечается, ценники на квартиры в центральных районах стартуют от 20 тыс. грн. При этом за такие деньги можно арендовать и "запущенную однокомнатную квартиру в хрущевке или в панельном доме советского здания со старым ремонтом и мебелью".

В то же время квартиры в сравнительно новых домах в центре сдаются от 1 тыс. долларов. А верхняя планка может достигать 3-6 тыс. долларов.

Участники рынка резюмируют, что в будущем цены на аренду квартир в Киеве станут еще выше. Помешать этому могут только факторы, связанные с войной.

"С весны мы ожидаем новый виток роста арендных ставок. Если, конечно, не ухудшится ситуация с безопасностью", – констатировал совладелец одного из инвестиционных фондов Павел Крапивин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине ожидается подорожание новой недвижимости. По прогнозам, цены на первичном рынке вырастут на 20-25% в гривне. Часть этого роста придется на подорожание материалов и работ.

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