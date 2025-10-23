Цены на продукты резко вырастут из-за отключения света: какую стоимость ожидать украинцам

Из-за массовых отключений света себестоимость производства и хранения продуктов в Украине стремительно растет, и это приведет к подорожанию овощей, мяса и молочной продукции на 20-30%. Аграрии предупреждают, что если ситуация с электроснабжением не улучшится, волна повышения цен может продлиться до конца года.

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии СМИ. Он отметил, что проблемы с электроснабжением уже создают дополнительную финансовую нагрузку на аграриев и переработчиков.

По словам Марчука, украинским производителям приходится переходить на альтернативные источники энергии, прежде всего на генераторы, чтобы поддерживать работу производственных процессов, сушки и хранения продукции. А это означает – дополнительные расходы, которые в конечном итоге лягут на цену товаров в магазинах.

"Если смотреть на условия работы товаропроизводителей, то сегодня мы говорим обо всем том, что потребует дополнительного привлечения электроэнергии. Нужно будет вкладывать в альтернативные режимы использования генераторов. Соответственно, это будет удорожать продукцию, которую они собрали", – пояснил он.

Эксперт напомнил, что после сбора урожая кукурузу, пшеницу и другие зерновые культуры нужно сушить, а затем хранить в элеваторах. Все это требует постоянного электроснабжения. Без света аграрии вынуждены использовать дизельные или газовые генераторы, которые потребляют много топлива.

"Если нет света и нет других альтернатив, то, конечно, генераторы – это дополнительные финансовые загрузки. Так же и в элеваторах, содержание собранного урожая без электроэнергии будет приводить к удорожанию продукции", – добавил Марчук.

Аналогичная ситуация с овощами, сейчас происходит закладка на хранение овощной группы, в частности картофеля, свеклы, моркови, капусты, лука. Большие овощехранилища потребляют сотни киловатт электроэнергии, а генераторы для них чрезвычайно дорогие в эксплуатации.

"Мощные предприятия используют генераторы не менее 100 кВт, и это достаточно дорого – особенно, если они работают по 10-12 часов в сутки. В таких условиях себестоимость хранения продукции растет, а это означает подорожание на 20-30%", – отметил он.

Не менее сложная ситуация – в секторе животноводства и молочного производства. Электроэнергия здесь необходима практически на всех этапах – от доения коров и перекачки молока до его охлаждения, переработки и упаковки. При перебоях со светом предприятия вынуждены работать от генераторов или останавливаться, что создает риски потери продукции.

"Молочные фермы полностью зависимы от электричества – от доения до охлаждения. Если нет света, нужны дополнительные источники энергии, что увеличивает расходы производителей. И эти расходы, в конце концов, будут перекладываться на кошельки украинцев", – подчеркнул Марчук.

Все это может вызвать новую волну роста цен в продуктовой корзине украинцев. В условиях нестабильного электроснабжения производители пытаются сохранить производство, но делают это за счет увеличения себестоимости. Аналитики рынка уже прогнозируют, что до конца осени цены на овощи могут вырасти на 25–30%, на мясо – до 15%, а на молочную продукцию – до 20%, если ситуация с электроэнергией не стабилизируется.

