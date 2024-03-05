Цены больше не падают: стоимость ключевого овоща готовятся переписать супермаркеты в Украине

В Украине уже в скором времени закончится падение цен на картофель. Качественная картошка, наоборот, начинает дорожать из-за уменьшения ее запасов в хранилищах. Фермеры уже повышают отпускные цены на такой товар, а значит вскоре тенденция к подорожанию дойдет и до розничной торговли.

Так, 5 марта украинские производители вели отгрузки картофеля высокого качества не менее, чем по 16-23 грн/кг. Это в среднем на 14% дороже, чем неделей ранее, отмечают аналитики проекта EastFruit.

В крупнейших сетях супермаркетов, по данным мониторинга OBOZ.UA, 5 марта картошку продают по 21,8-28,9 грн за килограмм. Средняя цена составляет 24,5 грн/кг:

"АТБ" – 21,89 грн;

"Сільпо" – 24,7 грн;

"Фора" – 24,89 грн;

"Новус" – 24,89 грн;

"Метро" – 21,8 грн;

"Мегамаркет" – 28,9 грн;

"Варус" – 24,9 грн.

"Оптовые компании и розничные сети все чаще сталкиваются с проблемой закупки необходимых объемов качественного картофеля. Такая ситуация позволяет фермерам уверенно повышать цены на картофель высокого качества", – отмечают специалисты.

По словам участников рынка, запасы картофеля высокого качества в украинских хозяйствах уже весьма ограничены, тогда как спрос на эту продукцию продолжает расти. Это и является основной причиной роста цен. "В сложившихся условиях фермерам удается повышать цены и на менее качественную продукцию", – предупреждают эксперты.

В целом картофель в Украине уже стоит в среднем в 2,8 раза дороже, чем в начале марта 2023 года. Операторы рынка не исключают, что цены будут расти и далее, поскольку предложение картофеля продолжает сокращаться.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине снижаются цены на морковь. Причина – начало активных продаж запасов данной продукции из хранилищ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!