Рост цен на "борщовый набор" в Украине бьет рекорды: какие овощи подорожали больше всего

Цены на "борщовый набор" в Украине достигли рекордных уровней: морковь стоит более 43 грн/кг, капуста – 35-40 грн/кг, а картофель – более 20 грн/кг. В 2025 году ситуация может улучшиться благодаря увеличению урожая, но значительное удешевление пока не прогнозируется.

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Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии СМИ. По словам эксперта, основной причиной роста цен стали аномальные погодные условия в 2023 году, которые негативно повлияли на урожайность овощей.

Высокие температуры летом и осенью, нехватка осадков в ключевых аграрных регионах привели к значительному сокращению производства. Это послужило толчком к удорожанию всех ключевых овощей, формирующих основу рациона украинцев.

Также важным фактором стал резкий спад собственного производства овощей из-за сокращения посевных площадей, особенно в южных регионах, наиболее пострадавших от войны. Оккупация части территорий и ограниченная возможность ведения агробизнеса в прифронтовых областях добавили еще больше сложностей для производителей.

Кроме того, значительную роль играет импорт овощей. Украинский рынок вынужден компенсировать нехватку собственного урожая завозом продукции из Польши, Литвы и Египта. Однако импортные продукты обычно стоят дороже из-за логистических затрат и валютных колебаний.

"Резкое подорожание капусты, моркови, картофеля и свеклы вызвано тем, что на рынок завозится импортная продукция, которая стоит дороже. Украинцы вынуждены покупать, но значительная часть населения тратит почти половину своих доходов на продовольствие, что создает дополнительное финансовое давление ", – отмечает Пендзин. .

Какова будет ситуация в 2025 году

Экономист выражает осторожный оптимизм по урожаю в 2025 году. Он прогнозирует, что из-за стремительного роста цен украинцы начнут активнее выращивать овощи на собственных приусадебных участках. "Этой весной практически каждое домохозяйство, имеющее хоть небольшой земельный участок, будет сажать картофель, морковь, свеклу – даже там, где раньше были клумбы с цветами" , – предполагает Пендзин.

Если погодные условия в 2024 году будут благоприятными, это позволит собрать значительно больший урожай овощей, что в свою очередь может стабилизировать цены. Однако стоимость продукции будет зависеть не только от внутренних факторов, но и цен на импорт, поскольку Украина продолжает значительно зависеть от поставок из-за рубежа. Сейчас в Украине цены на овощи достигли рекордных значений. Например:

морковь – более 43 грн/кг;

– более капуста – 35–40 грн/кг;

– картофель – более 20 грн/кг;

– более лук – около 30 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы часто чувствуют инфляцию как выше официальных показателей из-за психологии восприятия, выборочной памяти и разницы в потребительских корзинах. Однако инфляция является реальной экономической величиной, а не сговором – цены не только растут, но иногда снижаются, хотя это замечают значительно реже.

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