Продукция из Украины вытеснила Россию: на каком из рынков сбросили агрессора

В июле экспорт Украина увеличила экспорт полутвердого сыра на 28%. Важнейшим фактором такого скачка стало снижение конкурентоспособности российской продукции в странах Средней Азии.

Об этом сообщает ИНФАГРО. Тем временем внутри страны сыроделы борются с импортными сырами за место своей продукции на полках.

Что происходит на рынке сыра в Украине

Отмечается, что с завершением межсезонья украинские сыроделы ожидают оживления продаж уже с конца лета. Впрочем, насколько могут увеличиться продажи – открытый вопрос, поскольку цены на сыр могут вскоре вырасти из-за недавнего роста стоимости сырья.

Это не пойдет на пользу отечественным сыроварам, поскольку сезонный рост потребления в Украине произойдет за счет импортного сыра. Всего в июле импорт твердого и полутвердого сыра в Украину вырос на 12% год к году. Поэтому в случае повышения цен на украинский сыр, отечественные производители могут проиграть конкуренцию внутри страны.

В целом аналитики констатируют, что ситуация на рынке сыра остается нестабильной. Поэтому ценообразование требует взвешенного подхода – если удастся избежать агрессивных повышений, это позволит сохранить украинского потребителя и не уступить долю рынка импортному товару.

А что с экспортом сыра

В экспорте наблюдается довольно положительная динамика, поскольку в прошлом месяце Украина продала за границу полутвердого сыра на 28% больше, чем в июле-2024. Самые высокие темпы роста показал экспорт сырных продуктов – их вывезли вдвое больше, чем год назад. Самый весомый фактор этого скачка – снижение конкурентоспособности российской продукции в странах Средней Азии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, иностранный сыр вытесняет украинский с полок супермаркетов и магазинов – в частности, польский. При этом в июле продажи отечественной продукции снизились. Причинами же этого в экспертной среде называют сезонный спад спроса и высокие цены. В связи с этим, украинские производители массово применяли акционные скидки – чтобы удержаться на рынке. Однако результатом этого, а также роста закупочных цен на сырье, стало то, что "некоторые предприятия оказывались на грани безубыточности".

