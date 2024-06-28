Цена импортной электроэнергии из Европы выше, чем установленный в Украине прайс-кеп – ICC Ukraine

Установленные в Украине ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кеп меньше импортной электроэнергии из Европы, что делает импорт экономически невозможным).

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Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец.

"Импорт электроэнергии в Украину, для того чтобы хоть как-то покрыть потерянные мощности, он просто экономически невозможен, потому что электроэнергия за рубежом стоит больше, чем здесь прайс-кеп. Поэтому понятно, что никто не будет покупать электроэнергию за границей и продавать ее ниже стоимости, за которую он ее купил", – объяснил он.

Трофимец считает, что прайс-кепы уже давно нужно было отменить, потому что это искусственное ограничение рынка, который по своей сути должен быть свободным.

В то же время, он пояснил, что установленные в Европе прайс-кепы – это механизм защиты потребителей от аномального роста цен на электроэнергию.

"Что такое аномальный рост? Когда там электроэнергия стоит, например, 50 евроцентов, чтобы она не стоила 50 евро, на уровне условно 20 евро установлен прайс-кеп. А у нас прайс-кепами, по сути, регулируют цену на электрическую энергию", – добавил Трофимец.

В итоге он отметил, что из-за прайс-кепов у внутренних производителей электроэнергии не покрывается себестоимость производства и создаются неравные условия на энергорынке.

Ранее директор Секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковски заявлял, что прайс-кепы мешают улучшению условий импорта электроэнергии в Украину.