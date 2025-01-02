Цена биткоина резко изменится: что ждет первую криптовалюту в 2025 году

В 2025 году курс биткоина может удвоиться и превысить 200 тысяч долларов за монету. Это будет возможно благодаря прокриптовалютным взглядам команды избранного президента США Дональда Трампа.

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Такой прогноз дает издание Financial Times. В издании уверены, что в каденцию Трампа главный регулятор криптоотрасли Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ослабит давление на индустрию.

"Биткоин превысил $100 000 только в декабре, так что дальнейшее удвоение может показаться преувеличением. Но почему бы и нет? Полноценная поддержка криптоиндустрии командой Трампа, где на главные должности в Вашингтоне назначены сторонники цифровых активов, уже подстегнула послевыборный подъем до рекордных высот", – прогнозирует корреспондент Нику Асгари.

Автор прогноза ожидает, что при более дружелюбном руководстве Комиссия по ценным бумагам и биржам США прекратит агрессивные судебные иски против криптокомпаний. Это может способствовать разработке правил, благодаря которым торговля и хранение криптовалют станет для банков и управляющих активами с Уолл-стрит более комфортными.

"Приток денег институционалов без страха перед исками только подстегнет цену биткоина", – резюмируют в FT.

В то же время, в финансовой компании CoinShares допускают, что в этом году стоимость биткоина может даже снизиться. Это случится, если Трамп не оправдает ожидания, возложенные на него криптоиндустрией.

"Разочарование в отношении предложенных Трампом криптовалютных инициатив и сомнения в их реализации могут спровоцировать существенную коррекцию на рынке", — заявил глава исследовательского отдела компании Джеймс Баттерфилл.

В то же время, он не исключил рост капитализации актива с текущих 10% от рыночной стоимости золота до 25% в долгосрочной перспективе в случае улучшения регуляторной среды в США. В этом случае цена первой криптовалюты достигнет $250 000, хотя вряд ли это произойдет в 2025 году.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что закон о налогообложении и регулировании криптовалют может быть принят в Украине уже в январе 2025 года, что создаст новые правила для рынка цифровых активов. Компромиссный законопроект от Минцифры и НКЦБФР определит ставку налогов и основных регуляторов криптоиндустрии.

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