Цен на популярные летние ягоды в Украине бьют рекорды: сколько стоит килограмм

Цены на популярные летние ягоды для заморозки, в частности вишню и черную смородину, в Украине обновили рекорд, а также стремительно дорожает малина. Причиной такого резкого взлета стоимости стали колоссальные потери урожаев в Восточной и Центральной Европе, а также Турции.

Видео дня

Как отмечают в EastFruit, на рынке сложилась аномалия – черная смородина, которая в некоторые годы вообще продавалась со сложностями, в 2025 году активно закупается по 70-90 грн/кг. Тогда как закупочные цены на ранее гораздо более популярную вишню – от 60 до 85 грн/кг. Аналитики утверждают, что таких цен на эти ягоды никогда раньше не было.

Следует сказать, что значительная часть украинских агропредприятий (в первую очередь – производители вишни) также потеряли часть или вообще весь урожай в 2025 году. Но те, кто сумел его сохранить от весенних заморозков, уже очень скоро смогут считать прибыль, поскольку цена сейчас превышает затраты на выращивание в разы.

"Это значит, что инвестиции в системы защиты от заморозков, особенно в условиях стремительных изменений климата, окупятся очень быстро", – подчеркивают эксперты.

Однако закупка таких дорогих ягод для заморозки потребует от предприятий привлечения непрогнозируемых объемов финансирования, то есть им понадобится брать кредиты, а это – дополнительные расходы. Кроме того, сохраняется риск, что высокие в Европе цены на готовую замороженную продукцию во второй половине сезона могут снизиться.

Это возможно в случае изменения рецептур в пользу более дешевого сырья. Так, только себестоимость замороженных ягод в Украине вряд ли позволит производителям что-то заработать, так как для получения минимальной прибыли они должны стоить:

вишня – выше 3,2 евро за кг;

смородина – около 3,5 евро за кг

При этом в двери стучатся "конкуренты": клубника из Египта, экзотические замороженные фрукты из Вьетнама и других азиатских стран, а также косточковые из стран Центральной Азии. Все эти альтернативы значительно дешевле европейских ягод.

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что цены на украинскую голубику снизились на 20-30% – с 500 до 300 грн/кг и продолжают падать на фоне роста предложения. Рынок активно адаптируется, чтобы успеть достичь конкурентной цены для экспорта в ЕС, где скоро начнет массово поступать польская ягода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!