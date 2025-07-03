В Украине рекордно упали цены на популярную ягоду: сколько теперь стоит

Цены на украинскую голубику уже снизились на 20-30% – с 500 до 300 грн/кг и продолжают падать на фоне роста предложения. Рынок активно адаптируется, чтобы успеть достичь конкурентной цены для экспорта в ЕС, где скоро начнет массово поступать польская ягода.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Сезон сбора голубики в Украине 2025 года стартовал с недельным опозданием, что сначала обеспечило ягодной культуре достаточно высокий уровень цен.

Однако уже с первых дней июля ситуация кардинально изменилась, ведь цены на мелкооптовые партии стремительно снижаются, реагируя на активное наращивание предложения. При этом тенденция к падению цен затронула преимущественно голубику среднего и низкого качества, тогда как премиальные ягоды удерживают стабильно высокую стоимость.

По данным EastFruit, основные оптовые рынки Украины 1 июля зафиксировали снижение средних цен на голубику до 300-450 грн/кг. Самые низкие цены предлагают в Киеве – 300-350 грн/кг, тогда как в Одессе сохраняется самая высокая стоимость – до 450 грн/кг.

По сравнению с концом июня цены упали в среднем на 20-25%. В столице ягода подешевела с 450-500 грн/кг до 300-350 грн/кг, что составляет снижение на 28-30%. Во Львове минимальная цена уменьшилась на 21%, а в Одессе – на 17%.

Аналитики считают, что снижение будет продолжаться и в дальнейшем, поскольку рынок стремится достичь конкурентного уровня цен, приемлемого для экспорта в Европейский Союз. Украина – один из лидеров поставок свежей голубики на европейский рынок, и чрезмерно высокие цены могут помешать внешним продажам.

Начало сезона этого года было охарактеризовано прохладной дождливой погодой, что задержало созревание ягоды примерно на неделю. Как следствие, 25–26 июня на украинские рынки начали поступать первые партии. Из-за ограниченного предложения цены в конце июня достигали 450–500 грн/кг, особенно на рынке "Столичный" в Киеве и "Начало" под Одессой. По сравнению с предыдущими годами это были рекордные стартовые показатели.

Для примера, в 2024 году сезон начался 20 июня, а цены колебались в пределах 200-350 грн/кг. Тогда ягоды было меньше из-за неблагоприятных погодных условий, что тоже удерживало цену на высоком уровне, но она все же была существенно ниже, чем в этом году.

В Польше, которая является главным конкурентом Украины на европейском рынке, сезон только стартует. Здесь цены пока колеблются в пределах 7-11 €/кг, что примерно соответствует текущему украинскому уровню. В ближайшие недели ситуация изменится, и Польша будет наращивать объемы – поэтому цены в регионе в целом будут снижаться.

В Грузии сезон начался раньше, однако из-за дождей и проблем с логистикой экспорт голубики практически остановлен. Ягода продается в пределах 3,6-4,5 €/кг, но есть риски порчи продукции. Узбекистан зато только входит в рынок – голубика здесь стоит от 12 до 25 €/кг, что делает ее недосягаемой для массового потребителя.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине черешня за неделю подешевела аж на 18% и стоит сейчас 110-160 грн/кг, но все еще вдвое дороже, чем год назад. Из-за дождей и некондиционного качества ожидается еще одно снижение цен уже на следующей неделе.

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