В Украине переписали цены на важнейшие продукты: что подорожало сильнее всего

Рынок овощей и фруктов в Украине остается нестабильным – некоторые продукты дешевеют из-за сезонных факторов, в то время как другие дорожают из-за сокращения предложения. Больше всего подорожали груши (с 65-95 грн/кг до 110-120 грн/кг) и сладкий перец (со 145-170 грн/кг до 170-190 грн/кг), а морковь и картофель наоборот подешевели.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Эксперты отмечают, что эти изменения типичны для весеннего периода, когда предложение отдельных овощей уменьшается, а на другие продукты цены падают из-за увеличения поставок.

Овощи: что подешевело

морковь после двухнедельного роста цены снизилась – верхний предел упал с 34 до 30 гривен за килограмм;

после двухнедельного роста цены снизилась – верхний предел упал с 34 до 30 гривен за килограмм; картофель тоже стал доступнее – нижний ценовой предел снизился с 20 до 18 гривен;

тоже стал доступнее – нижний ценовой предел снизился с 20 до 18 гривен; брокколи и цветная капуста тоже стали дешевле: цены упали со 134-145 грн/кг до 115-120, а со 140-145 грн/кг до 135-140 соответственно;

тоже стали дешевле: цены упали со 134-145 грн/кг до 115-120, а со 140-145 грн/кг до 135-140 соответственно; салат и укроп стали доступнее – цены упали со 180-200 до 150-180 грн/кг и с 250 до 230 грн/кг соответственно.

Овощи, которые продолжают дорожать

томаты продолжают дорожать из-за сокращения предложения – цены выросли с 80-85 грн/кг до 85-95 грн/кг;

продолжают дорожать из-за сокращения предложения – цены выросли с 80-85 грн/кг до 85-95 грн/кг; сладкий перец снова подорожал - со 145-170 грн/кг до 170-190 грн/кг;

снова подорожал - со 145-170 грн/кг до 170-190 грн/кг; кабачок вырос в цене с 85-90 до 100-120 грн/кг;

вырос в цене с 85-90 до 100-120 грн/кг; зеленый лук также подорожал – верхний ценовой предел поднялся со 150 до 170 грн/кг.

Фрукты также претерпели ценовые колебания, и наибольшие изменения произошли в сегменте самых популярных позиций. А именно:

яблоки подорожали – с 23-35 грн/кг до 25-40 грн/кг;

подорожали – с 23-35 грн/кг до 25-40 грн/кг; груши значительно подскочили в цене – с 65-95 грн/кг до 110-120 грн/кг;

значительно подскочили в цене – с 65-95 грн/кг до 110-120 грн/кг; лимоны тоже выросли в стоимости – с 65-100 грн/кг до 70-105 грн/кг;

тоже выросли в стоимости – с 65-100 грн/кг до 70-105 грн/кг; мандарины стали дешевле – верхний ценовой предел упал со 145 до 95 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за роста экспорта в Польшу ожидается подорожание яиц. Как отметил Максим Гопка, аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), поголовье кур в Украине остается на уровне прошлого года, так что значительного снижения цены не будет.

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