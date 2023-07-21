Требовали взятки от студентов: суд отправил в СИЗО двоих чиновников университета во Львове

Во Львовском университете ветеринарной медицины отстранили от должностей задержанных на взятках должностных лиц – декана биолого-технологического факультета Андрея Бойко, а также заместителя декана факультета экономики и менеджмента Ярослава Березовского. Кроме того, суд избрал им меру пресечения – содержание в СИЗО с возможностью выйти под залог.

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Сумма залога для Бойко составляет 161 тыс. грн, для Березовского – 214 тыс. грн. Соответствующее решение вынес Галицкий районный суд Львова.

Бойко и Березовского подозревают в получении взяток от студентов за успешную сдачу сессии. В частности, по данным следствия:

Бойко требовал от студента 4,5 тыс. грн . Студент обратился к правоохранителям, предоставившим ему имитационные деньги. Задержание Бойко произошло 11 июля в его служебном кабинете после получения взятки;

. Студент обратился к правоохранителям, предоставившим ему имитационные деньги. Задержание Бойко произошло 11 июля в его служебном кабинете после получения взятки; к Березовскому обратился студент, отчисленный из университета, и сказал, что хочет возобновиться в учебном заведении. Замдекана помог молодому человеку, а весной 2023 года перед началом сессии намекнул на взятку, поскольку студент "не отблагодарил его содействие в восстановлении на учебе". Сначала речь шла о 10 тыс. грн. Встреча состоялась 7 июля в служебном кабинете Березовского, на ней он потребовал еще 200 долларов за содействие в обновлении на учебе. 11 июля студент перечислил деньги на личный банковский счете Березовского, затем чиновника задержали правоохранители.

Березовский является доцентом кафедры экономики предприятия, инноваций и совещаний в АПК имени И.В. Попович и фактически исполняет обязанности заместителя декана факультета. Обоих чиновников отстранили от должностей пока на два месяца. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался отстранить главу Тернопольского областного совета Михаила Головко, подозреваемого во взяточничестве. Следственный судья Ярослав Шкодин отказал в соответствующем ходатайстве прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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