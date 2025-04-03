Трамп ввел пошлины на пиво и пустые банки: цены на алкоголь в США могут взлететь до небес

Из-за торговой войны, провозглашенной президентом США Дональдом Трампом, в его стране могут резко возрасти стоимость пива, вина и крепких напитков. Поэтому из магазинов и полок баров, скорее всего, исчезнут популярные алкогольные бренды, а также сократятся рабочие места.

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Как сообщает Reuters, 2 апреля в Белом доме объявили, что на все пиво, а также пустые алюминиевые банки (как изделия из алюминия, на который также введена пошлина), ввозимые в Соединенные Штаты, вводится 25% пошлины. Предполагается, что наиболее от этого решения пострадают такие международные алкогольные компании как Diageo (дистрибьютор виски Johnnie Walker, бренди Hennessy, джина Gordon's и других напитков) и Heineken.

Впрочем, эксперты подчеркивают, что самые плохие прогнозы все же не осуществились. В частности, аналитик Jefferies Эдвард Манди отметил, что 200% пошлин на алкоголь из ЕС и 25% пошлин на мексиканскую текилу и канадский виски удалось обойти. Учитывая это, акции алкогольных напитков 3 апреля открылись без изменений или даже в плюсе.

Впрочем, следует отметить, что позже президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны и сообщил, что к товарам, производимым главными торговыми партнерами Соединенных Штатов, будут применяться повышенные пошлины. В частности, на импорт из Евросоюза (включая алкоголь) – 20%.

Таким образом, это может нанести существенный удар по импорту пива, который, согласно данным Бюро переписи населения США, в 2024 году превысил 7,5 млрд долларов. Главными импортерами пива в США в прошлом году стали:

Мексика – 6,3 млрд долларов;

Нидерланды – 683 млн долларов;

Ирландия – 192 млн долларов;

Канада – 73 млн долларов.

Кроме того, прогнозируется, что из-за торгового удара Трампа продажи французского вина и спиртного в США упадут по меньшей мере на 20%. А в итальянской торговой ассоциации Federvini уже готовятся пережить новую "экономическую травму", напомнив, что в первый президентский срок Трампа экспорт упал пива в США на 50%.

"Многие бренды, которые невозможно заменить местным производством, исчезнут со столов потребителей в США, тогда как на Италию и Европу надвигается серьезный кризис производства и занятости", – заявила президент Federvini Микаэла Паллини.

Против такого решения выступили и в США. В частности, президент и исполнительный директор Совета по алкогольным напиткам Соединенных Штатов Крис Свонгер напомнил, что в течение последних десятилетий к алкогольной отрасли применяются пошлины по принципу "ноль за ноль", поэтому она должна быть исключена из основного объема импорта.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в это время в ЕС перенесли введение 50% пошлин на американский виски на середину апреля. Это время Европа хочет использовать для дополнительных переговоров с Белым домом по торговой политике.

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