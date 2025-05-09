Трамп продолжает "воевать" с куклами: за что разгневался на легендарный бренд игрушек

Президент США Дональд Трамп угрожает ввести 100% пошлины на продукцию от всемирно известного производителя детских игрушек Mattel. Так американский лидер отреагировал на решение компании не переносить свое производство в Соединенные Штаты.

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Как сообщает The Independent, 8 мая Трамп заявил, что не боится наказать Mattel за отказ перенести производство в США. Ранее гендиректор компании Инон Крайц объяснил, что даже с учетом тарифов, производственные затраты в США слишком высоки, чтобы производить доступные игрушки для американского потребителя.

"Ничего страшного. Пусть уходит, а мы наложим 100% пошлин на его игрушки. Он больше не продаст ни одной игрушки в Соединенных Штатах, а это их крупнейший рынок", – сказал Трамп.

Сейчас значительная часть работы над игрушками происходит в США, в частности дизайн, разработка и управление брендом. В то же время производство за рубежом позволяет создавать качественные и доступные игрушки, пояснил Крайц.

Но примерно 20% игрушек Mattel (производитель таких всемирно известных серий как Barbie, Hot Wheels, Uno и My Little Pony) импортируется в США из Китая. Впрочем, в 2026 году этот показатель планируют снизить до 15%, а в 2027-м – до 10% или даже меньше. Часть производства уже решили перенести в Индию, в частности Mattel увеличила производство в Индии карточной игры UNO. Также компания имеет производственные мощности в Индонезии, Малайзии и Таиланде.

Компания уже заявила, что даже несмотря на пошлины США, цены на 40-50% продукции стремятся сохранить на уровне $20 или меньше. Впрочем, на американском рынке некоторые цены могут быть повышены.

"Учитывая нестабильную макроэкономическую ситуацию и изменение тарифного ландшафта в США, трудно предсказать потребительские расходы и продажи Mattel в США в течение оставшейся части года и праздничного сезона. Хотя пошлины не повлияли на финансовые результаты Mattel за первый квартал (2025 года. – Ред.), компания принимает смягчающие меры, направленные на полную компенсацию потенциального влияния тарифов на будущие показатели расходов", – говорится в заявлении производителя.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп предположил, что введенные им пошлины могут сказаться на американских детях. В частности, у детей может значительно уменьшиться количество игрушек, а стоить они будут больше.

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